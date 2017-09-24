Фото: в скандально известном пабе вновь произошла потасовка

Дежурный пресс-секретарь полиции говорит, что один мужчина был доставлен в полицейский участок трезветь, а у другого сломан палец и им занималась скорая помощь.

Пострадавший не пожелал писать заявление в полицию.

Напомним, что в середине февраля этого года возле этого же паба произошла массовая драка. Перед водителями, которые проезжали на автомобилях по улице К. Р. Якобсони, открывалась ужасающая картина: посреди дороги дрались около 15 мужчин и женщин, у некоторых были окровавлены носы. Кто-то из прохожих вызвал полицию, но когда патруль прибыл на место происшествия, драчуны уже угомонились.