Новая услуга сети аптек вызвала сомнения у врачей и аптекарей

«Я сам считаю, что эта услуга не улучшит ни желание пациентов лечиться, ни их здоровье. При наличии такой услуги пациент еще больше отдаляется от медицинского учреждения», - сказал порталу Med24 семейный врач Кивимяэского центра семейной медицины Лемби Пылдер.

Речь идет об услуге продления рецептов, которую Apotheka предлагает своим клиентам с начала мая. Как это работает? Пациент присоединяется к услуге, при запуске которой аптекарь просит пациента предоставить информацию о лекарствах, которые он покупает на основании рецептов – лечебное вещество, его дозировка, каким врачом была составлена схема лечения, способ приема и имя врача.

«Пациент дает аптекарю право сделать запросы в центр дигитальных рецептов, чтобы проверить, есть ли рецепты на необходимые препараты, а также доверяет аптекарю попросить врача о продлении повторных рецептов», - объяснила член правления Apotheka Кристийна Сепп. Когда повторный рецепт продлен, аптекарь информирует об этом пациента.

Сепп привела в качестве примера, что если в повседневной жизни может потребоваться, чтобы дочь заботилась о наличие необходимых матери лекарств или социальный работник - о продлении рецептов для своего подопечного, то в данном случае можно попросить о помощи аптеку, тем более, что аптекари ииеют профессиональные знания о лекарствах.

В рамках услуги не занимаются продлением разовых рецептов на антибиотики, выписанных во время вспышки заболеваний. Также нельзя продлить рецепты на стероиды, наркотические и психотропные вещества, кровь и компоненты крови, используемые в медицине клетки и ткани, а также рецепты на новые препараты.

Сепп заварила, что консультирование пациентов проходит на тех же условиях, как и при обычном посещении аптеки. Разница в том, что пациент может находиться в выбранном им месте и аптекарь говорит с ним по телефону.

«Обеспечено всестороннее предоставление информации об использовании лекарств – как их принимать, хранить, что нужно знать о побочных действиях и взаимодействии с другими препаратами», - объяснила Сепп. Если врач считает нужным не продлевать рецепт, аптекарь сообщает об этом пациенту и просит его сходить на прием к врачу.

Видят опасности

Семейный врач Лемби Пылдер, руководитель Союза аптекарей Юлле Ребане и руководитель Палаты провизоров Карин Аламаа-Аас считают, что услуга напоминания пациентам о том, что его рецепт заканчивается, сама по себе нужна, чтобы лекарство принималось непрерывно, однако специалисты видят и несколько опасностей в такой услуге.

Ребане отметила, что в таком виде услуга создает несколько проблем: «Во-первых, утрачивается контакт пациент-семейный врач, а значит - и обратная связь. Может получиться, что врач годами не будет видеть своего хронически больного пациента, или ему придется самому его разыскивать. Во-вторых, пациент прикрепляется к одной аптеке (сети), что в принципе неправильно».

Пылдер добавил, что напоминание о приеме препаратов и заказе рецептов – хорошая услуга, но автоматическое продление несет с собой ряд опасностей: «Врач обычно выдает хроническому больному рецепт на полгода, что является достаточным сроком. После этого нужно связаться с Центром семейной медицины или медицинским учреждением, назначившим лечение, где оценивается состояние пациента, принимается решение в плане продления лечения, и необходимости повторного визита или в плане проведения обследований. Также пересматривается дозировка препарата и схема его приема».

Подробнее об услуге можно прочитать на эстонском языке на портале Med24.