Беспокойство, судороги, дрожь: наркоманки каждый год рожают в Эстонии десятки наркозависимых детей

В Эстонии нет точной статистики о том, сколько наркозависимых детей рождается в Эстонии каждый год. Однако в одну только Таллиннскую детскую больницу каждый год поступает 10-15 младенцев, которых необходимо отучать от наркотиков.

По словам доктора Мерле Палусте, практически все дети, матери которых во время беременности употребляют наркотики или проходит лечение с помощью замещающих препаратов, рождаются с такой же зависимостью, как и у роженицы.

«Такие дети очень неспокойные. Мы наблюдаем у младенцев сначала беспокойство и даже судороги. Судороги мышц, дрожь в ногах, боли. Зачастую такие дети не могут есть, у них наблюдается диарея, может быть повышенная температура, одышка», - отмечает врач.