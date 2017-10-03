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Беспокойство, судороги, дрожь: наркоманки каждый год рожают в Эстонии десятки наркозависимых детей

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI/REUTERS/Scanpix

В сегодняшнем выпуске передачи «Радар» телеканала Kanal 2 речь пойдет о матерях-наркоманках, которые передают свою пагубную зависимость новорожденным детям, сообщает портал Tervis.

В Эстонии нет точной статистики о том, сколько наркозависимых детей рождается в Эстонии каждый год. Однако в одну только Таллиннскую детскую больницу каждый год поступает 10-15 младенцев, которых необходимо отучать от наркотиков.

По словам доктора Мерле Палусте, практически все дети, матери которых во время беременности употребляют наркотики или проходит лечение с помощью замещающих препаратов, рождаются с такой же зависимостью, как и у роженицы.

«Такие дети очень неспокойные. Мы наблюдаем у младенцев сначала  беспокойство и даже судороги. Судороги мышц, дрожь в ногах, боли. Зачастую такие дети не могут есть, у них наблюдается диарея, может быть повышенная температура, одышка», - отмечает врач.

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