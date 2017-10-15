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Новая болезнь набирает обороты: у людей выпадают волосы, некоторым угрожает слепота

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ФОТО: Panther Media / Scanpix / Z Jan

29-летняя француженка Сабрина всегда стремилась употреблять только здоровую пищу. Сначала молодая женщина была вегетарианкой, потом стала веганом, а затем решила есть только фрукты.

Женщина заподозрила, что происходит что-то неладное только после того, как ее обеспокоенный спутник жизни стал находить в ванной волосы, сообщает портал Tervis.

Выяснилось, что причиной всему нервная орторексия - расстройство приема пищи, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания.

Специалист по питанию из Парижа Софии Ортега рассказала, что ее нее была пациентка, которая из-за нехватки витамина B12 стала резко терять зрение и готова была даже ослепнуть, но ни за что не хотела отказываться от своего рациона.

Специалисты отмечают, что нервная орторексия ничего не имеет общего со здоровым сбалансированным питанием.

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