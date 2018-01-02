Биткойн впервые с 2015 года стартовал с падения

Впервые с 2015 года самая популярная криптовалюта начала новый год со снижения стоимости, пишет NEWSru со ссылкой на Bloomberg. Издание на основе данных CoinMarketCap, который ведет ежедневный подсчет стоимости криптовалют, сравнило стоимость биткойна в первые дни 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Как выяснилось, падение биткойна 1 января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь однажды - в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла 1,855% в стоимости. В первый день 2018 года биткоин, по данным сайта, упал на 4,28%. Прошлый год криптовалюта начала удачнее: был зафиксирован рост 3,58%.

На нью-йоркской бирже NYSE биткойн также потерял в цене: к 23:55 по московскому времени он торговался на уровне 13,44 тысячи долларов, падение к пятнице составило 6,1%. По данным сайта CoinMarketCap, криптовалюта упала и по сравнению с воскресеньем, когда за один биткойн давали 14,156 тысячи долларов, передает РБК.

По данным на 1:23, за один биткойн давали 13,631 тысячи долларов, падение составило 1,65%. Крупный провал биткойна произошел 22 декабря, тогда криптовалюта потеряла 20% стоимости за сутки.

По данным прессы, падение биткойна может быть связано с тем, что к нему теряют интерес представители криминального мира. Они все чаще используют в своих преступных схемах другие криптовалюты - monero, ethereum и Zcash. Например, 18 декабря 2017 года хакеры атаковали 190 тысяч интернет-сайтов в час, работающих на платформе WordPress, с целью использования чужих компьютерных мощностей для производства monero. Именно эта криптовалюта с повышенной анонимностью транзакций становится сейчас наиболее популярной в преступных кругах, полагает Мэтт Суиш, основатель расположенной в Дубае компании Comae Technologies, занимающейся проблемами безопасности в сфере высоких технологий.

В прошлом году биткойн показал хороший старт. В первый день 2017 года он вырос в цене на 3,6 процента - до 998 долларов, передает РИА «Новости». В дальнейшем биткойн сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют.

До декабря стоимость биткойна не превышала 10 тысяч долларов, но затем начался взрывной рост - 18 декабря криптовалюта достигла максимума в 19,511 тысячи долларов, а всего по итогам года подорожала в 14 раз. Затем началось снижение, которое ускорилось в последние дни декабря после новостей об очередном внедрении протокола, в результате которого образовалась еще одна криптовалюта - Bitcoin God (GOD).

Что касается других криптовалют, то, согласно данным CoinMarketCap, цена Ethereum росла на 14,39 процента, до 882,84 доллара, Bitcoin Cash - снижалась на 2,6 процента, до 2,45 тысячи долларов, Ripple - росла на 1,81 процента, до 2,29. Капитализация рынка криптовалют составляет 627,88 миллиарда долларов, более трети приходится на долю биткойна.

С первого дня 2017 года к последнему биткойн вырос на 1,3 тысячи процента.