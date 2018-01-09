Фото: детский сад эвакуирован из-за утечки сланцевого масла

По словам директора детского сада Аннели Уйб, загрязнение ни для кого не представляет опасности. «Воспитатели позвонили родителям, чтобы детей смогли раньше забрать домой», - сказала она, добавив, что никто в результате инцидента не пострадал. «Один из работников жаловался на то, что у него в горле першит, его осмотрит вызванный на место врач скорой», - отметила директор.

По словам Уйб, дети спали, когда произошла авария. «Запах топлива чувствовался в помещениях одной группы, помещения других групп находятся дальше», - уточнила она.

Каковы масштабы утечки, ни директор, ни спасатели пока не знают.

Уйб заверила, что волостная управа организует очистку помещений, и завтра в детском саду должен быть обычный рабочий день.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, информация о загрязнении поступила в 13.35. По данным Кайс, произошла утечка топлива из резервуара, теперь она остановлена. «Дальше придется собирать вытекшее топливо», - объяснила она.

Побывавший на месте происшествия репортер Pärnu Postimees Мартин Лайне сказал, что к 14.40 большинство детей были увезены домой.

«Запах топливного масла чувствуется на расстоянии нескольких метров от здания, поэтому к детскому саду людей не подпускают», - сказал Лайне, добавив, что на место вызвали фирму по уборке, которая должна собрать вытекшее топливо и очистить помещения.

Директор детского сада сказала, что если сегодня все убрать не успеют, то родители пообещали найти место на завтрашний день, где за их детьми могли бы присмотреть.