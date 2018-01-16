Случай в таллиннской больнице: пациентка чуть не потеряла руку из-за канюли

Клиника свою вину в случившемся не признает. Комиссия оценки качества медицинских услуг сначала встала на сторону Натальи, а потом вдруг изменила свое мнение, пишет «МК-Эстония».

14 февраля 2017 года Наталья обратилась в Клинику восстановительной хирургии при больнице «Магдалеэна». Ей до этого делали пластику живота, нужно было привести в порядок шрам после операции, и в этом плане у нее к врачам претензий нет.

«Они спасли мне живот, и я очень им за это благодарна! – говорит Наталья. – Но медсестра, которая устанавливала канюлю, сделала это так больно и неудачно, что я буквально сразу же стала жаловаться на неприятные ощущения».

По словам Натальи, о своем дискомфорте и боли она говорила медсестрам на протяжении пяти дней, но никто ничего не предпринимал. Рука опухла и побагровела до локтя, у Натальи резко поднялась температура.

«Канюлю через пять дней все же сняли, и мне положили на руку какую-то мокрую тряпку», – говорит женщина.

Она стала просить, чтобы ее посмотрел врач, на месте оказался лишь дежурный анестезиолог.

«Когда он подошел и увидел мою руку, он изменился в лице и выругался матом, – описывает Наталья. – Потом спросил: «Это что такое?» Я отвечаю: «Это канюля».

Женщине назначили антибиотик. Она пропила их целый курс – не помогало. Температура держалась, в руке образовалась большая гнойная шишка. Врачи решили ее проколоть, выпустить гной и прочистить.

Лучше не стало. Рука Натальи по-прежнему была сине-багровой. Сделали еще один разрез, снова прочистили. Не помогло.

Вместо нескольких дней в больнице она провела почти месяц. Затем она несколько раз приходила в клинику на перевязки, во время которых, по ее словам, делали надрезы в попытке прочистить и убрать из руки воспалившиеся ткани.

«Когда я пришла на очередную перевязку, доктор Олави Васар на мои жалобы, что у меня по-прежнему все болит, сказал, что у меня синдром Мюнхгаузена, то есть, что я просто симулирую», – негодует Наталья.

Она обратилась в отделение неотложной помощи в Северо-Эстонской региональной больнице, где руку в тот же день прооперировали и сказали, что внутри начался некроз.

«Еще бы неделя-две, и началось бы общее заражение крови, мог бы быть даже летальный исход. В лучшем случае осталась бы без руки», – описывает шокированная Наталья.

Но операция не привела к ожидаемому результату. Ей сделали еще одну операцию, потом еще одну. И еще.

«Когда сняли бинты, то я увидела в руке огромную дыру. Наружу торчали сухожилия и прочее. Врач сказал, что кладет меня в больницу. Неделю капали антибиотики, чтобы подготовить руку к пересадке», – описывает женщина.

Пересадка была сложная, делали три хирурга. Не прижилось. Повторили. Не прижилось.