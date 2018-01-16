Случай в таллиннской больнице: пациентка чуть не потеряла руку из-за канюли

Жительница Таллинна Наталья (37) из-за неудачно установленной канюли перенесла 13 операций. «Я как будто с войны вернулась, – говорит она. – До сих пор полуживая от огромного количества антибиотиков, от этих бесконечных операций и наркозов».
Клиника свою вину в случившемся не признает. Комиссия оценки качества медицинских услуг сначала встала на сторону Натальи, а потом вдруг изменила свое мнение, пишет «МК-Эстония».
14 февраля 2017 года Наталья обратилась в Клинику восстановительной хирургии при больнице «Магдалеэна». Ей до этого делали пластику живота, нужно было привести в порядок шрам после операции, и в этом плане у нее к врачам претензий нет.
«Они спасли мне живот, и я очень им за это благодарна! – говорит Наталья. – Но медсестра, которая устанавливала канюлю, сделала это так больно и неудачно, что я буквально сразу же стала жаловаться на неприятные ощущения».
По словам Натальи, о своем дискомфорте и боли она говорила медсестрам на протяжении пяти дней, но никто ничего не предпринимал. Рука опухла и побагровела до локтя, у Натальи резко поднялась температура.
«Канюлю через пять дней все же сняли, и мне положили на руку какую-то мокрую тряпку», – говорит женщина.
Она стала просить, чтобы ее посмотрел врач, на месте оказался лишь дежурный анестезиолог.
«Когда он подошел и увидел мою руку, он изменился в лице и выругался матом, – описывает Наталья. – Потом спросил: «Это что такое?» Я отвечаю: «Это канюля».
Женщине назначили антибиотик. Она пропила их целый курс – не помогало. Температура держалась, в руке образовалась большая гнойная шишка. Врачи решили ее проколоть, выпустить гной и прочистить.
Лучше не стало. Рука Натальи по-прежнему была сине-багровой. Сделали еще один разрез, снова прочистили. Не помогло.
Вместо нескольких дней в больнице она провела почти месяц. Затем она несколько раз приходила в клинику на перевязки, во время которых, по ее словам, делали надрезы в попытке прочистить и убрать из руки воспалившиеся ткани.
«Когда я пришла на очередную перевязку, доктор Олави Васар на мои жалобы, что у меня по-прежнему все болит, сказал, что у меня синдром Мюнхгаузена, то есть, что я просто симулирую», – негодует Наталья.
Она обратилась в отделение неотложной помощи в Северо-Эстонской региональной больнице, где руку в тот же день прооперировали и сказали, что внутри начался некроз.
«Еще бы неделя-две, и началось бы общее заражение крови, мог бы быть даже летальный исход. В лучшем случае осталась бы без руки», – описывает шокированная Наталья.
Но операция не привела к ожидаемому результату. Ей сделали еще одну операцию, потом еще одну. И еще.
«Когда сняли бинты, то я увидела в руке огромную дыру. Наружу торчали сухожилия и прочее. Врач сказал, что кладет меня в больницу. Неделю капали антибиотики, чтобы подготовить руку к пересадке», – описывает женщина.
Пересадка была сложная, делали три хирурга. Не прижилось. Повторили. Не прижилось.
«Брали с внутренней части руки большой кусок с сосудами, венами, мышцами. Сверху рука заживала быстро, а вот место, откуда брали, не поддавалось лечению. Брали кожу с ног, мышцы оттуда же – без толку», – перечисляет Наталья.
В итоге врач нашел решение и натянул кожу на руке так, чтобы она закрыла рану. Через три недели Наталья пошла на поправку.
Она обратилась к юристу и в Комиссию оценки качества медицинских услуг.
Комиссия в июле пришла к выводу: канюля пробыла в вене пять дней, или 120 часов. А по нормам ее нужно менять каждые 72 часа. Или 96 часов, если жалоб со стороны пациента нет.
Наталья потребовала у клиники возмещения морального и материального ущерба в размере 10 000 евро. Клиника в свою очередь обратилась в комиссию, где согласились пересмотреть дело.
«И вдруг всплывают показания медсестер! – рассказывает Наталья. – Там говорится, что канюлю поменяли на следующий день после моего поступления в больницу. И комиссия вдруг кардинально меняет спустя четыре месяца свое решение!»
Председатель Комиссии по оценке качества медицинских услуг Марика Вяли поясняет: инфекционное осложнение могут вызвать очень разные причины. В организме могут возникнуть различные воспалительные процессы, и в данном случае это не связано со сменой канюли. Задним числом невозможно выявить причину абсцесса и ход дальнейшего лечения, посколько оно было весьма сложным. Важную роль в этом случае сыграл и режим, который должен был соблюдать пациент.
Что касается внезапно всплывших показаний медсестер, то Вяли заверяет: эти документы сфабрикованы не были.
«Клиника восстановительной хирургии отправила все бумаги сразу. Потом никаких документов комиссии они не предоставляли, – говорит Марика Вяли. – По международным предписаниям канюлю нужно удалить в течение 72–96 часов. К сожалению, когда составляли экспертное заключение, не обратили внимания на объяснение медсестры, согласно которому канюлю поменяли 15 февраля и удалили 19 февраля. Таким образом, канюлю не держали дольше положенных 96 часов».
По ее словам, перед пациентом и клиникой извинились и решение скорректировали.
«Экспертная комиссия по оценке качества медицинских услуг расследовала случай Натальи и ошибок не установила. Согласно законам ЭР, у пациента есть право обращаться в следующие инстанции. Обсуждение деталей лечения в СМИ Клиника восстановительной хирургии считает неоправданным», - заявили в клинике.
Из документов, представленных в комиссию, следует, что медперсонал ничего не нарушил, канюлю поменяли на следующий день и убрали, когда у пациентки поднялась температура, после двух чисток и перевязок Наталья пошла на поправку, а в том, что началось воспаление, виновата не канюля, а несоблюдение пациентом режима.
Читайте статью целиком в «МК-Эстония».