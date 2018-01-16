вторник, 16 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Здоровье
  • Случай в таллиннской больнице: пациентка чуть не потеряла руку из-за канюли

Случай в таллиннской больнице: пациентка чуть не потеряла руку из-за канюли

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Margus Ansu/ Postimees

Капельница. Иллюстративное фото.

Жительница Таллинна Наталья (37) из-за неудачно установленной канюли перенесла 13 операций. «Я как будто с войны вернулась, – говорит она. – До сих пор полуживая от огромного количества антибиотиков, от этих бесконечных операций и наркозов».

Клиника свою вину в случившемся не признает. Комиссия оценки качества медицинских услуг сначала встала на сторону Натальи, а потом вдруг изменила свое мнение, пишет «МК-Эстония».

14 февраля 2017 года Наталья обратилась в Клинику восстановительной хирургии при больнице «Магдалеэна». Ей до этого делали пластику живота, нужно было привести в порядок шрам после операции, и в этом плане у нее к врачам претензий нет. 

«Они спасли мне живот, и я очень им за это благодарна! – говорит Наталья. – Но медсестра, которая устанавливала канюлю, сделала это так больно и неудачно, что я буквально сразу же стала жаловаться на неприятные ощущения».

По словам Натальи, о своем дискомфорте и боли она говорила медсестрам на протяжении пяти дней, но никто ничего не предпринимал. Рука опухла и побагровела до локтя, у Натальи резко поднялась температура.

«Канюлю через пять дней все же сняли, и мне положили на руку какую-то мокрую тряпку», – говорит женщина.

Она стала просить, чтобы ее посмотрел врач, на месте оказался лишь дежурный анестезиолог.

«Когда он подошел и увидел мою руку, он изменился в лице и выругался матом, – описывает Наталья. – Потом спросил: «Это что такое?» Я отвечаю: «Это канюля».

Женщине назначили антибиотик. Она пропила их целый курс – не помогало. Температура держалась, в руке образовалась большая гнойная шишка. Врачи решили ее проколоть, выпустить гной и прочистить.

Лучше не стало. Рука Натальи по-прежнему была сине-багровой. Сделали еще один разрез, снова прочистили. Не помогло.

Вместо нескольких дней в больнице она провела почти месяц. Затем она несколько раз приходила в клинику на перевязки, во время которых, по ее словам, делали надрезы в попытке прочистить и убрать из руки воспалившиеся ткани.

«Когда я пришла на очередную перевязку, доктор Олави Васар на мои жалобы, что у меня по-прежнему все болит, сказал, что у меня синдром Мюнхгаузена, то есть, что я просто симулирую», – негодует Наталья.

Она обратилась в отделение неотложной помощи в Северо-Эстонской региональной больнице, где руку в тот же день прооперировали и сказали, что внутри начался некроз.

«Еще бы неделя-две, и началось бы общее заражение крови, мог бы быть даже летальный исход. В лучшем случае осталась бы без руки», – описывает шокированная Наталья.

Но операция не привела к ожидаемому результату. Ей сделали еще одну операцию, потом еще одну. И еще.

«Когда сняли бинты, то я увидела в руке огромную дыру. Наружу торчали сухожилия и прочее. Врач сказал, что кладет меня в больницу. Неделю капали антибиотики, чтобы подготовить руку к пересадке», – описывает женщина.

Пересадка была сложная, делали три хирурга. Не прижилось. Повторили. Не прижилось.

«Брали с внутренней части руки большой кусок с сосудами, венами, мышцами. Сверху рука заживала быстро, а вот место, откуда брали, не поддавалось лечению. Брали кожу с ног, мышцы оттуда же – без толку», – перечисляет Наталья.

В итоге врач нашел решение и натянул кожу на руке так, чтобы она закрыла рану. Через три недели Наталья пошла на поправку.

Она обратилась к юристу и в Комиссию оценки качества медицинских услуг.

Комиссия в июле пришла к выводу: канюля пробыла в вене пять дней, или 120 часов. А по нормам ее нужно менять каждые 72 часа. Или 96 часов, если жалоб со стороны пациента нет. 

Наталья потребовала у клиники возмещения морального и материального ущерба в размере 10 000 евро. Клиника в свою очередь обратилась в комиссию, где согласились пересмотреть дело.

«И вдруг всплывают показания медсестер! – рассказывает Наталья. – Там говорится, что канюлю поменяли на следующий день после моего поступления в больницу. И комиссия вдруг кардинально меняет спустя четыре месяца свое решение!»

Председатель Комиссии по оценке качества медицинских услуг Марика Вяли поясняет: инфекционное осложнение могут вызвать очень разные причины. В организме могут возникнуть различные воспалительные процессы, и в данном случае это не связано со сменой канюли. Задним числом невозможно выявить причину абсцесса и ход дальнейшего лечения, посколько оно было весьма сложным. Важную роль в этом случае сыграл и режим, который должен был соблюдать пациент. 

Что касается внезапно всплывших показаний медсестер, то Вяли заверяет: эти документы сфабрикованы не были.

«Клиника восстановительной хирургии отправила все бумаги сразу. Потом никаких документов комиссии они не предоставляли, – говорит Марика Вяли. – По международным предписаниям канюлю нужно удалить в течение 72–96 часов. К сожалению, когда составляли экспертное заключение, не обратили внимания на объяснение медсестры, согласно которому канюлю поменяли 15 февраля и удалили 19 февраля. Таким образом, канюлю не держали дольше положенных 96 часов».

По ее словам, перед пациентом и клиникой извинились и решение скорректировали.

«Экспертная комиссия по оценке качества медицинских услуг расследовала случай Натальи и ошибок не установила. Согласно законам ЭР, у пациента есть право обращаться в следующие инстанции. Обсуждение деталей лечения в СМИ Клиника восстановительной хирургии считает неоправданным», - заявили в клинике.

Из документов, представленных в комиссию, следует, что медперсонал ничего не нарушил, канюлю поменяли на следующий день и убрали, когда у пациентки поднялась температура, после двух чисток и перевязок Наталья пошла на поправку, а в том, что началось воспаление, виновата не канюля, а несоблюдение пациентом режима.

Читайте статью целиком в «МК-Эстония».

Актуально

Читать также

НАВЕРХ