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  • Департамент: водитель автобуса может высадить отказавшегося пристегнуться пассажира

Департамент: водитель автобуса может высадить отказавшегося пристегнуться пассажира

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Автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Водители междугородних автобусов не могут заставить пассажиров пристегиваться ремнями безопасности, но в случае отказа могут попросить пассажира покинуть автобус. Кроме того, за непристегнутый ремень может грозить штраф до 50 штрафных единиц, передает rus.err.

Проведенное в минувшем году исследование Департамента шоссейных дорог показало, что 80% пассажиров междугородних автобусов знают об обязанности пристегиваться ремнем безопасности, но по-прежнему лишь треть из них в действительности выполняет это требование.

"Большинство современных автобусов оснащены ремнями безопасности, но всегда можно заметить, что пассажиры не обращают внимания на них и почему-то не хотят пристегиваться. Если сравнивать с автомобилями, то водители и пассажиры уже привыкли, что ремни существуют для их же безопасности, а в автобусах такого нет", - пояснил руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

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