Департамент: водитель автобуса может высадить отказавшегося пристегнуться пассажира

Проведенное в минувшем году исследование Департамента шоссейных дорог показало, что 80% пассажиров междугородних автобусов знают об обязанности пристегиваться ремнем безопасности, но по-прежнему лишь треть из них в действительности выполняет это требование.

"Большинство современных автобусов оснащены ремнями безопасности, но всегда можно заметить, что пассажиры не обращают внимания на них и почему-то не хотят пристегиваться. Если сравнивать с автомобилями, то водители и пассажиры уже привыкли, что ремни существуют для их же безопасности, а в автобусах такого нет", - пояснил руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.