Партия реформ в январе пользовалась поддержкой всех возрастных групп

Среди людей в возрасте до 35 лет Партию реформ поддержали 37,2 процента, в возрасте 35-49 лет 39,7, а в возрасте 50 лет и старше 28 процентов. Вообще Партию реформ поддерживали 34,2 процента избирателей.

Находящуюся на втором месте в общем политическим рейтинге и набравшую 20,5 процента всех голосов Центристскую партию активнее всего поддержали в старшей возрастной группе. В группе старше 50 лет Центристскую партию поддержали 28, в группе от 35 до 49 лет 17,8, а в возрастной группе до 35 лет 13,2 процента избирателей.

Среди самых молодых избирателей на втором после Партии реформ месте по популярности была Социал-демократическая партия (SDE), которую поддержали 15,8 процента, на третьем месте Консервативная народная партия EKRE (14,1 процента), на четвертом Центристская партия (13,2 процента), на пятом зеленые (8,2 процента), на шестом союз Isamaa и Res Publica (IRL) 5,4 процента, а на седьмом Свободная партия - 5,2 процента избирателей.

В группе старше 50 лет Партию реформ и Центристскую партию поддержали поровну по 28 процентов, EKRE 21, Социал-демократическую партию 9,2, IRL 4,7 а Свободную партию 4,5 процента избирателей.

Согласно результатам проводившегося 18 - 25 января опроса, Партию реформ поддерживали 34,2 процента избирателей, предпочтения которых были уверенными. Центристская партия набрала 20,5 процента, Консервативная народная партия EKRE 18,4 процента, Социал-демократическая партия (SDE) 11,0 процента поддержки. У Свободной партии в январе было 5,4 , а у IRL и Зеленых по 4,5 процента поддержки. Партию независимости Эстонии поддержал в январе 1 процент избирателей.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В январе с ответом затруднились 28,8 процента респондентов.