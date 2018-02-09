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  • Исследование: знание нескольких языков замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера

Исследование: знание нескольких языков замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера

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Словарь.

ФОТО: Маргус Ансу

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Конкордия, показало, что свободное владение двумя и более языками защищает мозг людей, страдающих от деменции. Оно способствует сохранению серого вещества в частях мозга, затронутых болезнью, передает The Daily Mail.

В исследовании приняли участие люди с болезнью Альцгеймера и умеренными когнитивными нарушениями, пишет meddaily.ru. 47 из 94 добровольцев говорили только на одном языке, а остальные - на нескольких. Специалисты с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) измерили плотность ткани и толщину коры у участников в определенных зонах мозга, в том числе в тех, которые связаны с речью и памятью.

Ученые обнаружили, что у двуязычных добровольцев было больше серого вещества в изученных областях мозга по сравнению с теми, кто говорил всего на одном языке. По мнению специалистов, дело в переключении между языками. Благодаря ему образуется больше связей в областях мозга, связанных с исполнительными функциями.

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