Исследование: знание нескольких языков замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера

В исследовании приняли участие люди с болезнью Альцгеймера и умеренными когнитивными нарушениями, пишет meddaily.ru. 47 из 94 добровольцев говорили только на одном языке, а остальные - на нескольких. Специалисты с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) измерили плотность ткани и толщину коры у участников в определенных зонах мозга, в том числе в тех, которые связаны с речью и памятью.