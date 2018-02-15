Читать всем таллиннцам: 23 и 24 февраля изменится организация движения

Во время генеральной репетиции парада 23 февраля с 19.00 до 23.30 будет закрыто для движения Нарвское шоссе, начиная с улицы Лайкмаа; Пярнуское шоссе от кольца на улице Виру до улицы Лийвалайа; улица Эндла от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе.

Общественный транспорт не будет двигаться по бульвару Каарли и Пярнускому шоссе на указанном выше отрезке ориентировочно с 22.15 до 23.00.

Пешеходная зона на площади Вабадузе будет закрыта с 12.00 23 февраля до 18.00 24 февраля. Также запрещено будет использовать самоперемещающихся роботов, за исключением военных.

В районе Тоомпеа с 6.45 24 февраля и до конца церемонии поднятия флага движение будет перекрыто. Прибывающих на церемонию просят не опаздывать и припарковаться подальше от Тоомпеа.

В связи с проведением парада 24 февраля с 7.00 до 13.15 закрывается Нарвское шоссе от улицы Лайкмаа; Пярнуское шоссе от кольца на Виру до улицы Лийвалайа и улица Эндла от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе. Бульвар Каарли будет закрыт до окончания демонстрации военной техники в 15.00.