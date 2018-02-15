пятница, 16 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Читать всем таллиннцам: 23 и 24 февраля изменится организация движения

Читать всем таллиннцам: 23 и 24 февраля изменится организация движения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Liis Treimann

Парад по случаю 100-летия ЭР начнется в Таллинне на площади Вабадузе в 11.00, генеральная репетиция состоится там же в 21.30. Ограничения для движения и остановки транспорта, а также передвижения пешеходов начнут действовать 23 февраля в 15.00 и продлятся до 24.00 24 февраля. Всех участников движения просят строго придерживаться требований по организации движения.

Во время генеральной репетиции парада 23 февраля с 19.00 до 23.30 будет закрыто для движения Нарвское шоссе, начиная с улицы Лайкмаа; Пярнуское шоссе от кольца на улице Виру до улицы Лийвалайа; улица Эндла от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе.

Общественный транспорт не будет двигаться по бульвару Каарли и Пярнускому шоссе на указанном выше отрезке ориентировочно с 22.15 до 23.00.

Пешеходная зона на площади Вабадузе будет закрыта с 12.00 23 февраля до 18.00 24 февраля. Также запрещено будет использовать самоперемещающихся роботов, за исключением военных.

В районе Тоомпеа с 6.45 24 февраля и до конца церемонии поднятия флага движение будет перекрыто. Прибывающих на церемонию просят не опаздывать и припарковаться подальше от Тоомпеа.

В связи с проведением парада 24 февраля с 7.00 до 13.15 закрывается Нарвское шоссе от улицы Лайкмаа; Пярнуское шоссе от кольца на Виру до улицы Лийвалайа и улица Эндла  от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе. Бульвар Каарли будет закрыт до окончания демонстрации военной техники в 15.00.

В связи с тем, что на репетицию парада, церемонию поднятия флага, парад и демонстрацию военной техники ожидается множество людей, может возникнуть необходимость в осуществлении дополнительных ограничений движения в соответствии с дорожными условиями.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ