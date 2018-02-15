Читать всем таллиннцам: 23 и 24 февраля изменится организация движения

Парад по случаю 100-летия ЭР начнется в Таллинне на площади Вабадузе в 11.00, генеральная репетиция состоится там же в 21.30. Ограничения для движения и остановки транспорта, а также передвижения пешеходов начнут действовать 23 февраля в 15.00 и продлятся до 24.00 24 февраля. Всех участников движения просят строго придерживаться требований по организации движения.
Во время генеральной репетиции парада 23 февраля с 19.00 до 23.30 будет закрыто для движения Нарвское шоссе, начиная с улицы Лайкмаа; Пярнуское шоссе от кольца на улице Виру до улицы Лийвалайа; улица Эндла от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе.
Общественный транспорт не будет двигаться по бульвару Каарли и Пярнускому шоссе на указанном выше отрезке ориентировочно с 22.15 до 23.00.
Пешеходная зона на площади Вабадузе будет закрыта с 12.00 23 февраля до 18.00 24 февраля. Также запрещено будет использовать самоперемещающихся роботов, за исключением военных.
В районе Тоомпеа с 6.45 24 февраля и до конца церемонии поднятия флага движение будет перекрыто. Прибывающих на церемонию просят не опаздывать и припарковаться подальше от Тоомпеа.
В связи с проведением парада 24 февраля с 7.00 до 13.15 закрывается Нарвское шоссе от улицы Лайкмаа; Пярнуское шоссе от кольца на Виру до улицы Лийвалайа и улица Эндла от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе. Бульвар Каарли будет закрыт до окончания демонстрации военной техники в 15.00.
В связи с тем, что на репетицию парада, церемонию поднятия флага, парад и демонстрацию военной техники ожидается множество людей, может возникнуть необходимость в осуществлении дополнительных ограничений движения в соответствии с дорожными условиями.