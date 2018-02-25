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Президент Керсти Кальюлайд отправится в поход

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ФОТО: Konstantin Sednev

В воскресенье, 25 февраля, в Аэгвийду Ляэне-Вируского уезда стартует ставший уже традиционным продолжением празднования Дня независимости XV поход по Президентской тропе. В рамках семейного мероприятия по проложенной в лесу тропе длиной десять километров можно будет пройти прогулочным шагом, на лыжах, бегом или северной ходьбой с лыжными палками, сообщили организаторы.

С 11 до 16 часов по Президентской тропе можно будет пройти из Аэгвийду через Нелиярве в Янеда. На полпути всех участников похода в Центре отдыха Nelijärve Puhkekeskus ждет теплый чай, а в конце похода в Янеда в корчме Musta Täku Tall участников похода ждет теплый суп и музыкальная программа от ансамбля Tants’n Trall. Участие в походе бесплатное.

Тропа получила свое наименование по имени двух президентов Эстонской Республики - Константина Пятса и Арнольда Рюйтеля, который не раз проходил по этому маршруту.

Первый президент Эстонской Республики Константин Пятс являлся инициатором создания Дома Туриста в Нелиярве и финансировал его строительство. Он также основал в Янеда среднее сельскохозяйственное училище.

Будущий президент Арнольд Рюйтель окончил это училище вместе с 27-ым выпуском.

Участников XV Президентского похода государственная железнодорожная компания Elron будет обслуживать на более длинных поездах. Кроме того, стоимость поездки для участников Президентского похода будет дешевле обычной.

Маршруты из Таллинна в 10:30 и из Аэгвийду в 16:53 будут обслужены на более длинных поездах. На указанные выезды будут действовать специальный билет Президентского похода по цене всего 3,40 евро, с проездной карточкой Elron можно получить скидку еще 10%. Специальный билет можно приобрести только в поезде, другие скидки при покупке данного билета не действуют.

”Поход, который будет проводиться 25 февраля — исключительное событие для нас, ведь впервые всех участников похода будут приветствовать два президента — патронирующий поход президент Арнольд Рюйтель и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, — сказала руководитель проекта похода Кадри Тоомингас. - Мы очень рады тому, что в сотрудничестве с Elron мы уже 15 лет предлагаем возможность отправиться в поход именно на поезде. Оздоровительный поход вместе с семьей на природе Эстонии — замечательный способ отпраздновать день рождения нашей родины”.

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