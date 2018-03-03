Нейроученый: учитель не должен добиваться уважения по отношению к себе

Человек обучается чему-то, занимаясь этим. Практическое планирование своих действий, их реализация и способность учиться на своих ошибках – это сквозные механизмы становления человека. Разумеется, это не исключает того, что ребенок с нарушениями психики может принять увиденное на экране за чистую монету. Как правило, уже к первому-второму году жизни дети понимают, что понарошку, а что нет. Считаю, что избегать просмотра боевиков – это определенно не вариант. Пускай дети смотрят, если им так уж хочется. Потом обсудим сюжет и то, как к нему относиться.

Подражают ли учителю больше, чем герою боевика?

И да, и нет. В начальных классах некоторые дети и впрямь неосознанно копируют своих учителей. Например, говорят так же, как и они. Мамам и папам тоже подражают. В классах же постарше имитация сходит на нет, причем стремительно. Для основной школьной ступени уже довольно типично, что ученики находят себе примеры для подражания вне класса или школы. Для одного таковым является тренер, для другого ученик из класса постарше, для третьего родственник и т.д.

Учитель, работающий в старших классах основной ступени, очевидно не должен стремиться к статусу мегазвезды среди своих учеников. Важнейшая задача школьного педагога – не быть примером для учащихся, а хотя бы уметь заинтересовать их учебой. Компетентный преподаватель умеет заставить работать даже тех, кто его не уважает и не считает примером для подражания.

- Разве учителю невозможно служить примером для подражания при отсутствии к нему уважения?

- Сложный вопрос. Прежде всего, что такое уважение? Это умение считаться с мнением другого человека. В этом смысле послушание еще не означает наличия уважения. Даже подражание не есть проявление уважения.

К тому же, уважение по отношению к учителю может быть опасным. Наверняка каждый может вспомнить какие-то случаи из школьной жизни, когда незаслуженное уважение выказывалось в буквальном смысле слова ничтожеству, что заводило ситуацию в тупик. Представьте себе, что ученики уважают учителя, который держит в страхе целый класс до такой степени, что никто даже не осмеливается вступить с преподавателем в разговор. К сожалению, известны случаи, когда дети оправдывали подобное поведение педагога, т.е. уважали его.

Повторюсь: учитель не должен добиваться уважения по отношению к себе, его задача – это образцовое обучение детей.

Приведу параллель с медициной. Один врач хмур и кидает злобные взгляды на пациентов, зато хорошо лечит. Другой весь такой общительный душка, наслаждается своей популярностью, однако лечить не умеет. Замечено, что люди сначала предпочитают врача-обаяшку, но потом потихоньку «дрейфуют» в сторону тех, кто знает свое дело. Уважение вызывает профессионализм, а не способность нравиться. Это же касается и учителей.