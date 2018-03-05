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За два месяца МуПо выписала штрафов почти на 60 000 евро

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ФОТО: Liis Treimann

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) в течении первых двух месяцев этого года выписала за безбилетный проект в общественном транспорте и за нарушение порядка парковки в городе 3046 штрафов на общую сумму 59 280 евро.

За безбилетный проезд муниципальные полицейские оштрафовали пассажиров 682 раза на общую сумму 11 812 евро, сообщает статистика МуПо. За неправильную парковку в Таллинне было выписано 2364 штрафа на общую сумму 47 468 евро.

В январе в общественном транспорте безбилетных оштрафовали 335 раз на общую сумму 5708 евро, за неправильную парковку - 1028 раз на общую сумму 20 628 евро.

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