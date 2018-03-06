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Карта: смотрите, где в Эстонии из-под крана течет радиоактивная вода

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Rui Vieira/PA Wire/PA Images/Scanpix

Поскольку радий происходит из грунтовых вод, проходящих через кембрийские пласты, он попадает в водопровод, прежде всего, через буровые колодцы Северной Эстонии, пишет Postimees.

Как сообщал сегодня Postimees, почти пятая часть жителей Эстонии пьет радиоактивную воду из-под крана. Главные источники излучения – два изотопа радия - Ra-226 и Ra-228.

Несмотря на то, что любое количество радия опасно, при попадании в организм небольших количеств вещества риск значительно ниже. Как следует из материалов сборника «Использование и защита грунтовых вод Эстонии», для оценки радиоактивности воды учитываются два различных показателя.

Первый из них – индекс особой активности – означает радиоактивность воды, то есть то, сколько атомов вещества распадается за единицу времени. До тех пор, пока этот индекс остается на уровне ниже единицы, излучение не считается опасным.

Второй – эффективная доза – показывает, как много энергии излучения сохраняется с течением времени в человеческих тканях. Эффективная доза излучения измеряется в зивертах. Доза, граничащая с риском, - 0,1 миллизиверта в год. Доза в 0,2 мЗв/год, по оценке американских ученых, вызывает риск возникновения рака.

По данным предприятия Eesti Vesi, специализирующегося на очистке воды, эффективная доза радионуклидов в грунтовых водах Tallinna Vesi колеблется от 0,2 до 0,46 мЗв/год.

Наличие радиации можно установить с помощью специального дозиметра. Смотрите составленную по материалам сборника карту, где обозначено, в каких районах уровень радиации в грунтовых водах выше нормы.

Карта мест, где вода из-под крана может быть радиоактивной. Источник: "Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse" 2014

ФОТО: Allan Triik/Eesti Meedia

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