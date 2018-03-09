Житель Таллинна похудел на 110 килограммов за восемь месяцев, причем даже не ходил в спортзал!

Меньше года назад Андрей весил 225 килограммов, пишет «МК-Эстония».

«Я всегда был склонен к полноте, – говорит мужчина. – Но особенно стал набирать вес, когда женился, и все устаканилось. Дом, семья, работа. Жена мне, кстати, всегда говорила, что она любит меня таким, какой я есть. Да и сам я тоже думал, что мне следить за собой? Мужчина ведь должен быть чуть красивее обезьяны. Но год назад я понял, что вес перевалил за 200 кг, и сам уже стал чувствовать, что мне не нравится постоянная одышка, высокое давление и риск, что в любой момент со мной может случиться инфаркт! И решил худеть».

Поставив себе цель, он сначала изучил тему таблеток для похудения, но решил, что это слишком опасно, потом перечитал все книги про похудение в библиотеке, стал изучать здоровое питание и психологию. И в итоге разработал для себя индивидуальную методику питания.

«Я могу ее привести, но это будет без толку, – считает он. – Ведь каждому человеку подходят разные продукты. Все индивидуально».

От красного мяса он отказался вообще, белое иногда ест, рыбу – тоже.

Основа его рациона – овощи и фрукты. Из молочного пьет пахту и кефир, иногда ест творог. Составляет себе меню на неделю и месяц питается по этой схеме. Потом составляет новое меню.

Андрей уверяет, что спортом совершенно не занимался – максимум гулял час в день на свежем воздухе.

«И важно еще соблюдать определенные перерывы между приемами пищи, – делится он. – Каждой еде – свое время. Я, например, ел каждые пять часов. Ночью, конечно, не ел».

Рекомендацию врачей, что нужно питаться дробно – то есть по чуть-чуть, но каждые 2–3 часа, он считает вредной. Потому что давать пищу желудку нужно через определенные промежутки времени. А перехватывать что-то на бегу, пусть и полезное, типа яблока или морковки, – на самом деле, по словам Андрея, неполезно. Ведь организм должен отдыхать.

Андрей считает, что опыта за это время набрался столько, что может давать рекомендации по питанию и другим людям.

«Если работа сидячая – то обязательно нужно час непрерывно гулять, – заверяет он. – Нет, по магазинам не считается. Гулять нужно на свежем воздухе. И по моей методике похудения других физических нагрузок не требуется. А если человек целый день упахивается на физической работе, то, понятное дело, ему дополнительная нагрузка уже не нужна. Только пересмотреть питание».

Он считает чай и кофе бесполезными и даже вредными напитками.

Врач, вспоминает Андрей, боялась, как он перенесет такое экстремальное похудение. В итоге 110 кг ушли без особых проблем. Но теперь перед Андреем стоит другая задача: нужно накопить 3500 евро на операцию по удалению лишней кожи.

«Ее у меня еще 30 кг, – говорит он. – Больничная касса такие операции не компенсирует, поэтому нужно на пластику собирать самому».

Он поясняет, что если человек худеет на 20–30 кг, то лишняя кожа еще может «ужаться», а вот если на 100, то остается только пластическая операция. Само уже не рассосется.

И теперь Андрей больше не худеет, а… пытается набрать вес.