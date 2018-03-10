Путин заявил о возможности помиловать Навального: с этими людьми можно сотрудничать

На вопрос ведущей телеканала NBC Мегин Келли Путин ответил со второго раза. Она спросила, готов ли президент РФ помиловать лидера оппозиции Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты.

"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", - заявил Путин. (Цитата по РИА "Новости".)

На повторный вопрос о возможности помилования Навального Путин ответил: "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает".

Алексей Навальный пытался баллотироваться в президенты России, создав десятки штабов по всей стране и проведя серию митингов. Центризбирком ему отказал, сославшись на наличие судимости. После этого Навальный объявил о превращении предвыборных штабов в "штабы забастовки" и призывает всех сторонников бойкотировать "выборы без выбора".