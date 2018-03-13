Житель Эстонии чуть не умер из-за простого пятнышка на спине

Обнаружение изменений на коже – залог успеха в лечении

Меланома – это начинающаяся с пигментных клеток злокачественная опухоль, поэтому меланома может возникнуть в любом месте, где есть пигментные клетки. Большая часть меланом начинается с кожи, но в худших случаях опухоль может появиться на слизистых или в глазах.

«Как и все опухоли, все начинается с маленького образования, которое со временем растет, так и меланома кожи начинается с изменения на коже. Это может быть как находившаяся в течение многих лет на коже, но вдруг изменившая пигментацию, родинка, так и совершенно новое изменение на коже», - сказала онколог Северо-Эстонской региональной больницы Кадри Путник.

Если изменения на коже будут обнаружены быстро, то, чаще всего, лечение меланомы ограничивается хирургическим удалением образования на коже, но ни в коем случае нельзя удалять изменение, похожее на меланому, лазером, сказала Путник.

По статистике, при небольшой меланоме в начальной стадии прогноз жизни на десять лет составляет 95-99 процентов. «Эта вероятность значительно сокращается, если болезнь успела развиться дальше. Еще хуже процент выживаемости у тех больных, у которых развились метастазы», - говорит врач.

Keytruda или пембролизумаб и Opvida или ниволумаб – это ингобиторы контрольного пункта, которые воздействуют на защитную систему организма человека: «Под воздействием лекарства, вырабатываемые антиопухольные лимфоциты попадают в опухоль, что начинает уничтожать болезнь», - объяснила она.

PD-1 анититела пембролизумаб и ниволумаб – финансируются Больничной кассой в лечении меланомы с 2017 года. В начале этого года, Больничная касса расширила использование этого препарата и на больных меланомой с метастазами.