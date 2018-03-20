вторник, 20 марта 2018 г.
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Radar: Суровые школьные годы Евгения Осиновского: "Некоторых теперь нет в живых"

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В 2004 году Евгений Осиновский закончил Таллиннскую реальную школу с серебряной медалью, но немногие знают, что этому предшествовали бурные подростковые годы, и многих товарищей Евгения на сегодняшний день уже нет в живых, передает Radar.

"Это было довольно сложное время. У меня был бунтарский дух, я был бунтарем и не всегда вел себя уважительно по отношению к другим. И родителям, и учителям было непросто. Маму то и дело вызывали в школу... Да, поведение было плохим. Я огрызался учителям".

"Может быть, и школа не способна понять проблемы мальчишек подросткового возраста. Не может поддержать. И результаты могут быть трагическими. Несколько моих друзей в этом возрасте начали катиться по наклонной, и к сегодняшнему дню они мертвы. Кто из-за наркотиков, кто из-за алкоголя".

По словам Осиновского, несмотря на то, что теме зависимости в молодежной среде сейчас уделяется больше внимания, чем 15 лет назад, он все же не уверен, что достаточно одних разговоров. "Делаем ли мы сегодня что-то большее - в этом я до конца не уверен".

Сегодня в 20.00 в передаче Radar на Kanal2 будет говориться о том, как распределяли места министров при создании коалиции, как Евгений Осиновский стал не министром образования, а министром здоровья и труда. И как алкогольная политика снижает сейчас рейтинг Социал-демократической партии.

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