Radar: Суровые школьные годы Евгения Осиновского: "Некоторых теперь нет в живых"

"Это было довольно сложное время. У меня был бунтарский дух, я был бунтарем и не всегда вел себя уважительно по отношению к другим. И родителям, и учителям было непросто. Маму то и дело вызывали в школу... Да, поведение было плохим. Я огрызался учителям".

"Может быть, и школа не способна понять проблемы мальчишек подросткового возраста. Не может поддержать. И результаты могут быть трагическими. Несколько моих друзей в этом возрасте начали катиться по наклонной, и к сегодняшнему дню они мертвы. Кто из-за наркотиков, кто из-за алкоголя".

По словам Осиновского, несмотря на то, что теме зависимости в молодежной среде сейчас уделяется больше внимания, чем 15 лет назад, он все же не уверен, что достаточно одних разговоров. "Делаем ли мы сегодня что-то большее - в этом я до конца не уверен".