Жители Эстонии меньше всех в ЕС опасаются дезинформации

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

Недавнее исследование показало, что у жителей Эстонии доверие к средствам массовой информации находится на одном из самых высоких уровней во всем Европейском союзе. Больше всего жители нашей страны доверяют радио (87% опрошенных, среднее по ЕС — 78%), меньше всего доверия вызывают социальные сети и приложения для обмена сообщениями (52%, В ЕС — 36%).

Вырисовывается четкая тенденция: в целом в Эстонии и ЕС надежность всех классических медиаканалов выше, чем у интернет-каналов.

Одновременно с тем выяснилось, что жители Эстонии, по собственным оценкам, соприкасаются с фейковыми новостями меньше, чем жители большинства других стран Европейского союза. Если по меньшей мере раз в неделю новости с ложной информацией видит чуть более половины жителей Эстонии (54%), то в Европейском союзе этот показатель превышает две трети (68%). По утверждениям респондентов, реже, чем жители Эстонии, с дезинформацией соприкасаются лишь жители Литвы и Финляндии.

Кроме того, у респондентов поинтересовались, насколько они уверены в своей способности распознать фальшивые новости. Почти две трети (64%) жителей Эстонии считают, что они способны отличить ложные новости от правды. В среднем по ЕС этот показатель составил 71%. Наиболее уверенными в себе в этом плане оказались жители Дании, 87% которых считают себя способными распознать фейковые новости.

Опасности, связанные с фейковыми новостями, волнуют жителей Эстонии меньше, чем жителей других европейских стран. Почти три четверти (74%) жителей Эстонии считают, что дезинформация несет в себе опасность для демократического порядка, тогда как во всех прочих странах ЕС этот показатель выше и в среднем по Европе составляет 83%. В том, что ложные новости представляют угрозу для демократии, больше всего уверены жители Кипра (89%), Испании (88%) и Греции (87%).