В длинных очередях к врачам-специалистам виновата не только система

Карик тоже возлагает большие надежды на дигитальные направления, которые в Восточно-Таллиннской больнице уже используют и вся система бронирования времени настроена на них: «Поскольку теперь необходимо наличие дигитального направления, которое можно использовать только один раз, то есть нет возможности бронировать время в разных больницах, – что раньше было большой проблемой – мы надеемся, что из-за этого сократиться и количество тех, кто забывает о назначенном приеме».

А вот для Северо-Эстонской региональной больницы, по словам директора медицинских служб Иви Нормет, это проблемой не является: «Например, в 2017 году нас не известили и не явились на прием всего 165 пациентов, поэтому у нас нет планов наказывать таких людей». Справедливости ради уточню, что на пациентов мне пожаловался именно врач Северо-Эстонской региональной больницы.

Пресс-секретарь Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала, что у них специально не занимаются подсчетами того, как много пациентов не являются на прием.

«Но можем сказать, что с течением лет количество тех, кто оповещает клинику о неявке на прием, увеличилось, и мы очень благодарны таким пациентам. Таким образом, нуждающийся в помощи больной может быстро получить номерок на ближайшие дни или недели, - сказала Каю. - Пациентов мы не штрафуем, все же надеемся на честность и чувство справедливости».

Зато для Ида-Вируской центральной больницы тема неявки на прием оказалась крайне актуальной. По словам специалиста по связям с общественностью Надежды Ивановой, в этой больнице часто возникают такие ситуации, когда пациент не является на прием и время просто пропадает. «Причины разные, например, человек забыл. Другая причина – от номерка отказывают утром в день приема, работники регистратуры, конечно, предлагают это время другим пациентам, но многие считают, что поход к врачу требует подготовки. Например, нужно отпроситься с работы, организовать транспорт и так далее. Такое время приема остается свободным», - объяснила Иванова.

Так что же делать? «Во-первых, улучшить ситуацию может общереспубликанская система дигитальных направлений, которая требует наличия направления на момент регистрации на прием к врачу-специалисту. Если в одной больнице время приема уже забронировано, то в других больницам к такому же специалисту пациент записаться уже не сможет», - сказала она.

Однако улучшить ситуацию пытается и сама больница: «В конце 2017 года мы начали отправлять пациентам сообщения, которые за 48 часов напоминают о приеме у врача. В сообщении содержится просьба: если вы не можете прийти, сообщите об этом в поликлинику по инофономеру, желательно не позднее, чем за 24 часа до приема. Это нужно для того, чтобы аннулированный номерок можно было передать другому пациенту, который был направлен к врачу той же специальности. Правда, несмотря на это с сентября 2017 года по февраль года текущего на прием к врачам не явились около 3000 пациентов».

Иванова рассказала, что по поводу явки к врачам-специалистам, к которым самые длинные очереди, например, ревматологам, работники регистратуры по-прежнему обзванивают записавшихся за 24 часа до приема и спрашивают, придет ли пациент.

Она также объяснила, что врачи хирургических направлений (общие хирурги, глазные врачи, ЛОР-врачи, гинекологи и так далее) во время приема принимают и неотложных пациентов. Необходимость в срочном приеме врач оценивает на месте: «И к концу рабочего дня врача-специалиста оказывается, что он принял больше пациентов, чем было запланировано».