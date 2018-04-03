В длинных очередях к врачам-специалистам виновата не только система

Наверное, нет в Эстонии человека, который или не столкнулся бы с необходимостью ждать приема у врача-специалиста несколько недель, если не месяцев, или вообще не смог добыть нужный номерок по причине отсутствия таковых. Мы привыкли ругать в этом систему и самих врачей, которые якобы не хотят перенапрягаться.
Между тем, врачи говорят, что проблема не только в ограниченности оплачиваемых случаев заболеваний, которые устанавливают договоры с Больничной кассой, но и, отчасти, в самих пациентах. «Вот вы ругаете систему и врачей, а мы, врачи, очень сердимся на тех пациентов, которые бронируют время приема и не приходят. Некоторые все же сообщают о том, что не придут, но настолько поздно, что номерок просто не успевают передать кому-то еще. Это тоже вносит свой вклад в длину очередей к нам», - рассказывает один из врачей.
Его слова – не новость. О том, что пациенты бронируют время в разных лечебных заведениях, говорилось и раньше: на всякий случай берут имеющийся номерок, но не оставляют попыток найти время пораньше, а о первом просто забывают или не считают нужным его аннулировать. Чтобы эту практику прекратить, некоторое время назад обещали начать штрафовать пациентов, не явившихся на прием. Не начали? «Не думаю, это скорее осталось на уровне разговоров», - отвечает врач.
Чтобы понять, что происходит в крупных медицинских центрах Эстонии и какова доля пропавших номерков к врачам-специалистам, а заодно узнать, почему безответственных больных не начали наказывать, мы обратились в ряд медучреждений и в Больничную кассу Эстонии.
Главный специалист службы пропаганды здоровья и связи с общественностью Больничной кассы Вийвика Тамра объяснила, что Больничная касса в своей системе видит лишь оказанные пациенту медицинские услуги, но не видит данных дигитальной регистратуры. По ее словам, такая информация есть только в инфосистемах больниц, то есть об этом нужно спрашивать там.
«Эстония сейчас переходит с направлений на бумажных носителях на дигитальные направления, - сказала Тамра о том, как проблема все же решается на государственном уровне. - Это поможет избежать бронирования двойного времени, поскольку дигитальное направление можно использовать только один раз. Также мы пытаемся внести свой вклад в запуск общереспубликанской дигирегистратуры».
Она уточнила, что Больничная касса не может штрафовать пациентов за то, что они не пришли на прием к врачу: «Плату за визит берет больница, и обязанность обслуживать и организовывать очередь на прием также возложена на больницы. Они же могут вводить разные правила, и многие это делают».
Руководитель по работе с клиентами Восточно-Таллиннской центральной больницы Леа Карик сказала: «Наша статистика говорит, что тех пациентов, которые не сообщили о том, что не явятся на прием – шесть процентов от забронировавших время. Плюс два процента тех, кто сообщает о том, что не придет, непосредственно перед приемом и это время пропадает. То есть, итого – около восьми процентов».
А как таких наказывают? «В Восточно-Таллиннской центральной больнице нет системы наказания таких пациентов. Мы не требуем заплатить за неявку на прием, хотя такую возможность Больничная касса допускает. Причина в действительности проста: для того, чтобы заниматься такими пациентами, нужно слишком много сил, а у нас нет ни системы, ни людей, чтобы это оправдало соотношение потенциальных расходов и доходов».
Карик тоже возлагает большие надежды на дигитальные направления, которые в Восточно-Таллиннской больнице уже используют и вся система бронирования времени настроена на них: «Поскольку теперь необходимо наличие дигитального направления, которое можно использовать только один раз, то есть нет возможности бронировать время в разных больницах, – что раньше было большой проблемой – мы надеемся, что из-за этого сократиться и количество тех, кто забывает о назначенном приеме».
А вот для Северо-Эстонской региональной больницы, по словам директора медицинских служб Иви Нормет, это проблемой не является: «Например, в 2017 году нас не известили и не явились на прием всего 165 пациентов, поэтому у нас нет планов наказывать таких людей». Справедливости ради уточню, что на пациентов мне пожаловался именно врач Северо-Эстонской региональной больницы.
Пресс-секретарь Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала, что у них специально не занимаются подсчетами того, как много пациентов не являются на прием.
«Но можем сказать, что с течением лет количество тех, кто оповещает клинику о неявке на прием, увеличилось, и мы очень благодарны таким пациентам. Таким образом, нуждающийся в помощи больной может быстро получить номерок на ближайшие дни или недели, - сказала Каю. - Пациентов мы не штрафуем, все же надеемся на честность и чувство справедливости».
Зато для Ида-Вируской центральной больницы тема неявки на прием оказалась крайне актуальной. По словам специалиста по связям с общественностью Надежды Ивановой, в этой больнице часто возникают такие ситуации, когда пациент не является на прием и время просто пропадает. «Причины разные, например, человек забыл. Другая причина – от номерка отказывают утром в день приема, работники регистратуры, конечно, предлагают это время другим пациентам, но многие считают, что поход к врачу требует подготовки. Например, нужно отпроситься с работы, организовать транспорт и так далее. Такое время приема остается свободным», - объяснила Иванова.
Так что же делать? «Во-первых, улучшить ситуацию может общереспубликанская система дигитальных направлений, которая требует наличия направления на момент регистрации на прием к врачу-специалисту. Если в одной больнице время приема уже забронировано, то в других больницам к такому же специалисту пациент записаться уже не сможет», - сказала она.
Однако улучшить ситуацию пытается и сама больница: «В конце 2017 года мы начали отправлять пациентам сообщения, которые за 48 часов напоминают о приеме у врача. В сообщении содержится просьба: если вы не можете прийти, сообщите об этом в поликлинику по инофономеру, желательно не позднее, чем за 24 часа до приема. Это нужно для того, чтобы аннулированный номерок можно было передать другому пациенту, который был направлен к врачу той же специальности. Правда, несмотря на это с сентября 2017 года по февраль года текущего на прием к врачам не явились около 3000 пациентов».
Иванова рассказала, что по поводу явки к врачам-специалистам, к которым самые длинные очереди, например, ревматологам, работники регистратуры по-прежнему обзванивают записавшихся за 24 часа до приема и спрашивают, придет ли пациент.
Она также объяснила, что врачи хирургических направлений (общие хирурги, глазные врачи, ЛОР-врачи, гинекологи и так далее) во время приема принимают и неотложных пациентов. Необходимость в срочном приеме врач оценивает на месте: «И к концу рабочего дня врача-специалиста оказывается, что он принял больше пациентов, чем было запланировано».
Между тем, в законе сказано, что если пациент не предупредил как минимум за 24 часа до начала приема о том, что не явится, в следующий раз он должен будет заплатить за приме двойную плату. «У нашей больницы есть планы в таких случаях в будущем начать брать за прием дополнительную плату. Мы занимаемся подготовкой применения этого решения», - предупредила представитель Ида-Вируской центральной больницы.