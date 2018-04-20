Эксперт по медицинскому праву не советует делиться данными о здоровье по телефону

В конце мая вступит в силу общее постановление Европейского союза о защите личных данных, которое примет и Эстония. До сих пор местные базы данных не представляли особого интереса для киберпреступников по трем причинам: Эстония слишком маленькая, эстонский язык непонятен, а также, уже много лет мы хорошо защищаем свои базы данных.

В то же время, недавно был случай, когда преступник взломал ИТ-систему семейного врача и потребовал выкуп за то, чтобы вернуть зашифрованные данные. «Этот пример говорит о том, что ценность не в наших данных, а в возможности вымогать деньги у оказывающего услуги, который не выполнил требования по безопасности», - прокомментировал Нымпер.

Новое постановление по защите данных ничего революционного врачам не принесет, поскольку клятва молчания действует еще со времен Гиппократа. Однако люди обсуждают между собой, кто все же может видеть данные пациента? Что думать о работнике регистратуры, который, передавая направление, видит деликатные данные о здоровье?

«Я конечно приветствую возможность дигитальных направлений, что является большим шагом вперед от тех времен, когда за спиной работника находился целый архив, в котором было можно просмотреть все данные, не оставив следов», - сказал Нымпер, добавив, что медицина – это командная работа, к которой подключены и члены персонала, не являющиеся медиками.

Нымпер отметил, что если мы доверяем системе, мы должны доверять и людям: «И если кто-то нарушит принцип хранения тайны, можно наказать как его самого, так и медицинский центр».

Важным является тезис в постановлении о том, что данные о человеке принадлежат ему самому. В дигитальной истории болезни уже сейчас можно ознакомится со своими данными о здоровье. А также отследить, кто их просматривал и отреагировать, если возникнет вопрос: почему в базу заходил врач, с которым человек не соприкасался?

«Тут хотелось бы подчеркнуть, что не в каждом случае речь идет о злом умысле: в больничной работе есть много случаев, когда врачи консультируются друг с другом. Но если у пациента возникло подозрение, он должен задать вопрос», - сказал Нымпер. При необходимости человек может сам закрыть свои данные в дигитальной истории болезни. Эксперт по медицинскому праву добавил, что если пациент не доверяет системе, ситуацию можно решить так, что данные будут открываться только во время приема у врача, а позже снова их закрывать.

В то же время, врач и пациент часто общаются по телефону или через э-письма. Как правильно? «По телефону я не советую, но можно по адресу электронной почты, связанному с eesti.ee. Также врач может бесплатно зашифровывать данные, а пациент открывать их», - сказал Нымпер, добавив, что у врачей такая возможность уже есть, а пациенты могли бы сделать шаг вперед, если хотят безопасно обмениваться своими личными данными.