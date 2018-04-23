понедельник, 23 апреля 2018 г.
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  • «Это секрет»: пьяная автовладелица отказалась объяснять полиции, как ее машина попала в кювет

«Это секрет»: пьяная автовладелица отказалась объяснять полиции, как ее машина попала в кювет

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Съехавшая в кювет Toyota.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

В ночь на 23 апреля в деревне Реола волости Камбья автомобиль Toyota Avensis вылетел в кювет, пишет Tartu Postimees.

Прибывший на место происшествия патруль обнаружил за рулем женщину, которая подтвердила, что является владелицей автомобиля.

В машине была обнаружена пивная банка.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Поначалу она утверждала, что не знает, как машина попала в кювет, и говорила, что это секрет. На месте происшествия у нее зафиксировали сильное алкогольное опьянение, превышавшее границу уголовно наказуемой степени. В первой помощи женщина не нуждалась, ее доставили в участок.

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