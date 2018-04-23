«Это секрет»: пьяная автовладелица отказалась объяснять полиции, как ее машина попала в кювет
23 апреля 2018 г., 17:22
В ночь на 23 апреля в деревне Реола волости Камбья автомобиль Toyota Avensis вылетел в кювет, пишет Tartu Postimees.
Прибывший на место происшествия патруль обнаружил за рулем женщину, которая подтвердила, что является владелицей автомобиля.
Поначалу она утверждала, что не знает, как машина попала в кювет, и говорила, что это секрет. На месте происшествия у нее зафиксировали сильное алкогольное опьянение, превышавшее границу уголовно наказуемой степени. В первой помощи женщина не нуждалась, ее доставили в участок.