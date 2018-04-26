четверг, 26 апреля 2018 г.
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У воспитательницы детского сада обнаружили корь

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Корь.

ФОТО: Wikimedia Commons

По данным Saarte Hääl, вальялаский детский сад на Сааремаа разослал родителям сообщение о том, что сотрудница детского сада заразилась корью.

В сообщении родителям рекомендуют проверить членов своей семьи и уточнить, привиты ли родители и дети от кори. "В том случае, если ребенок не вакцинирован, не рекомендуется приводить его в детский сад раньше 2 мая", - написано в сообщении.

По словам заведующего отделением экстренной медицины Курессаареской больницы Михкеля Лайдна, один из двух человек, у которых вчера подтвердился диагноз "корь", находится на лечении в больнице.

"Люди должны быть вакцинированными от кори", - сказал Лайдна.

Читайте подробности в Saarte Hääl. О подтвердившихся вчера случаях кори можно прочитать ЗДЕСЬ.

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