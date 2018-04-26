У воспитательницы детского сада обнаружили корь

В сообщении родителям рекомендуют проверить членов своей семьи и уточнить, привиты ли родители и дети от кори. "В том случае, если ребенок не вакцинирован, не рекомендуется приводить его в детский сад раньше 2 мая", - написано в сообщении.

По словам заведующего отделением экстренной медицины Курессаареской больницы Михкеля Лайдна, один из двух человек, у которых вчера подтвердился диагноз "корь", находится на лечении в больнице.

"Люди должны быть вакцинированными от кори", - сказал Лайдна.