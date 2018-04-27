пятница, 27 апреля 2018 г.
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Госпиталям Луганска и Донецка потребовалась помощь Эстонии

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Больничная койка.

ФОТО: Priit Simson / Postimees

Больницам Луганска и Донецка требуется новое медицинское оборудование. С просьбой помочь в его приобретении власти Украины обратились и к Эстонии, говорится в письме, которое на этой неделе поступило из посольства Украины в Таллинне в Министерство социальных дел.

В нем отмечается, что госпитали в числе прочего нуждаются в переносных аппаратах ультразвуковой диагностики, аспираторах, электрокардиографах и другом оборудовании, передает Rus.ERR.

Готова ли Эстония оказать дружественной стране такую гуманитарную помощь? «Обращение посольства Украины поступило в министерство 25 апреля и будет рассмотрено в течение месяца», - прокомментировал советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Иван Лаврентьев.

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