Госпиталям Луганска и Донецка потребовалась помощь Эстонии
27 апреля 2018 г., 11:55
Больницам Луганска и Донецка требуется новое медицинское оборудование. С просьбой помочь в его приобретении власти Украины обратились и к Эстонии, говорится в письме, которое на этой неделе поступило из посольства Украины в Таллинне в Министерство социальных дел.
В нем отмечается, что госпитали в числе прочего нуждаются в переносных аппаратах ультразвуковой диагностики, аспираторах, электрокардиографах и другом оборудовании, передает Rus.ERR.
Готова ли Эстония оказать дружественной стране такую гуманитарную помощь? «Обращение посольства Украины поступило в министерство 25 апреля и будет рассмотрено в течение месяца», - прокомментировал советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Иван Лаврентьев.