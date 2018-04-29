воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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  • Черная полоса: за один день в ДТП пострадали четыре мотоциклиста

Черная полоса: за один день в ДТП пострадали четыре мотоциклиста

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ФОТО: Lugeja foto

Вчерашний день выдался не самым удачным для мотоциклистов: за 28 апреля на дорогах Эстонии произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов.

Вчера в 15.17 в поселке Аудру, в Пярнумаа, на первом километре Аудру-теэ 62-летний мужчина на мотоцикле Honda потерял управление при повороте направо и упал. Его доставили в Пярнускую больницу.

28 апреля в 16.55 в Таллинне произошла и авария на перекрестке Мере пуйестеэ и улицы Ахтри, где, по первоначальным данным, 24-летняя женщина на мотоцикле Suzuki потеряла управление после того, как начала движение от светофора, врезалась в бордюр и упала. Мотоциклистку доставили в корпус Восточно-Таллиннской центральной больницы на улице Рави.

Кроме того, 28 апреля в 18.04 произошло дорожно-транспортное происшествие в Тарту на перекрестке улиц Рингтеэ и Рийа, когда 67-летний водитель Opel Vectra выехал на перекресток с круговым движением и не уступил дорогу 40-летней женщине на мотоцикле Yamaha. Скорая помощь доставила пострадавшую в отделение неотложной помощи больницы Марьямыйза клиники Тартуского университета.

Также 28 апреля в 21.48 произошла авария в волости Рае, в Харьюмаа, на шоссе Вана-Тарту у переулка Таммику — по первоначальным данным, 48-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson потерял управление и упал. Мотоциклиста доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

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