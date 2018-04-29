Черная полоса: за один день в ДТП пострадали четыре мотоциклиста

Вчера в 15.17 в поселке Аудру, в Пярнумаа, на первом километре Аудру-теэ 62-летний мужчина на мотоцикле Honda потерял управление при повороте направо и упал. Его доставили в Пярнускую больницу.

28 апреля в 16.55 в Таллинне произошла и авария на перекрестке Мере пуйестеэ и улицы Ахтри, где, по первоначальным данным, 24-летняя женщина на мотоцикле Suzuki потеряла управление после того, как начала движение от светофора, врезалась в бордюр и упала. Мотоциклистку доставили в корпус Восточно-Таллиннской центральной больницы на улице Рави.

Кроме того, 28 апреля в 18.04 произошло дорожно-транспортное происшествие в Тарту на перекрестке улиц Рингтеэ и Рийа, когда 67-летний водитель Opel Vectra выехал на перекресток с круговым движением и не уступил дорогу 40-летней женщине на мотоцикле Yamaha. Скорая помощь доставила пострадавшую в отделение неотложной помощи больницы Марьямыйза клиники Тартуского университета.