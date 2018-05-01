В Турции турист из Эстонии спас жизнь ребенку

Спасителем ребенка оказался специалист по коммуникации Мартин Валлимяэ, который рассказал на своей странице в Facebook, как пережил волнительные мгновения в воскресенье возле бассейна отеля.

Когда раздались крики о помощи, ребенка уже вытащили из воды, но он не дышал.

«Лицо мальчика без сознания было белесо-фиолетового цвета, тело было расслабленно, рот открыт. Из стоящих вокруг людей заметил лишь мать, которая, будучи сама еще в бассейне и одной рукой надавливая на грудь ребенка, душераздирающе просила о помощи. Стал откачивать», - описывает случившееся Валлимяэ.