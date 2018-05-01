вторник, 1 мая 2018 г.
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В Турции турист из Эстонии спас жизнь ребенку

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ФОТО: Martin Vallimäe

В конце прошлой недели эстонский турист в Турции спас жизнь мальчику шести-семи лет из Австралии, когда смог реанимировать утонувшего и потерявшего сознание ребенка.

Спасителем ребенка оказался специалист по коммуникации Мартин Валлимяэ, который рассказал на своей странице в Facebook, как пережил волнительные мгновения в воскресенье возле бассейна отеля.

Когда раздались крики о помощи, ребенка уже вытащили из воды, но он не дышал.

«Лицо мальчика без сознания было белесо-фиолетового цвета, тело было расслабленно, рот открыт. Из стоящих вокруг людей заметил лишь мать, которая, будучи сама еще в бассейне и одной рукой надавливая на грудь ребенка, душераздирающе просила о помощи. Стал откачивать», - описывает случившееся Валлимяэ.

Через несколько секунд мальчик пришел в сознание и задышал. 

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