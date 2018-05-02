На заправках Эстонии стали падать цены на топливо
2 мая 2018 г., 17:11
Хотя на мировом рынке цены на топливо растут, на эстонских заправках со вторника они начали падать. Продавцы топлива объясняют это серьезной конкуренцией на внутреннем рынке, передает ERR.
Если еще в понедельник 95-й бензин на заправках стоил 1,357 евро за литр, на данный момент его можно приобрести от 1,307 евро за литр.
Член правления Alexela Grupp Алан Вахт отметил, что между сетями заправок ведется ожесточенная борьба за каждый литр топлива и эту борьбу увеличил рост акцизов, в результате которого десять процентов объема топлива переместилось за пределы Эстонии.
«Результатом такой конкуренции стало почти ежедневное снижение цен на цент или даже на 0,1 цента», - говорит Вахт.