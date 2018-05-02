На заправках Эстонии стали падать цены на топливо

Если еще в понедельник 95-й бензин на заправках стоил 1,357 евро за литр, на данный момент его можно приобрести от 1,307 евро за литр.

Член правления Alexela Grupp Алан Вахт отметил, что между сетями заправок ведется ожесточенная борьба за каждый литр топлива и эту борьбу увеличил рост акцизов, в результате которого десять процентов объема топлива переместилось за пределы Эстонии.