среда, 2 мая 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

На заправках Эстонии стали падать цены на топливо

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Заправка.

ФОТО: LAURI KULPSOO/PM/EMF

Хотя на мировом рынке цены на топливо растут, на эстонских заправках со вторника они начали падать. Продавцы топлива объясняют это серьезной конкуренцией на внутреннем рынке, передает ERR.

Если еще в понедельник 95-й бензин на заправках стоил 1,357 евро за литр, на данный момент его можно приобрести от 1,307 евро за литр.

Член правления Alexela Grupp Алан Вахт отметил, что между сетями заправок ведется ожесточенная борьба за каждый литр топлива и эту борьбу увеличил рост акцизов, в результате которого десять процентов объема топлива переместилось за пределы Эстонии.

«Результатом такой конкуренции стало почти ежедневное снижение цен на цент или даже на 0,1 цента», - говорит Вахт.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ