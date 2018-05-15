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Клещи атакуют: почти две сотни жителей Эстонии заражены боррелиозом

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Клещ, напившийся крови.

ФОТО: PetCity

По количеству заражений клещевыми инфекциями Эстония, наряду с Латвией и Словенией, занимает первые места по Европе, передает ERR.

"Во-первых, наш климат благоприятен для клещей и для тех животных, от которых клещи получают возбудитель болезни. Во-вторых, жители нашей страны часто ходят в лес за грибами и за ягодами, занимаются спортом и гуляют на природе", - привела причины распространения клещевых инфекций в Эстонии заведующая отделом вирусологии и иммунологии Института развития здоровья Юлия Геллер.

В этом году зарегистрировано более 180 случаев заражения клещевым боррелиозом, с каждым годом количество заражений как боррелиозом, так и энцефалитом понемногу растет, однако растет и количество тех, кто вакцинируется от энцефалита. 

В прошлом году, по данным Департамента здоровья, прививки от энцефалита сделали 14 000 человек, 18 000 сделали прививку повторно.

Заметку в полном объеме можно прочитать на новостном портале ERR.

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