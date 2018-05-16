Нужна помощь: неизлечимый больной хватается за последнюю соломинку

Невролог Клиники Тартуского университета Карин Ралльманн

Процедура пересадки стволовых клеток не является в настоящее время общепринятой в клинической практике и признанным методом лечения, поскольку исследования, доказывающие его эффективность, проводились преимущественно преклинически, т.е. на животных. В настоящее время пересадка стволовых клеток не входит в руководство по лечению ни одной нейродегенеративной болезни, включая БАС, поскольку эффект торможения болезни, лечебное действие пока не смогли доказать в научных исследованиях. Ведется множество исследований с различными стволовыми клетками, поэтому, вероятно, в ближайшее время соответствующие клинические исследования появятся.

На данный момент пересадку стволовых клеток осуществляют клиники в странах Азии, однако доказательных результатов не публикуют. Часто описывают лишь истории успеха пациентов. Единственная клиника, предлагавшая эту услугу в Европе, Xcell Centre прекратила свою деятельность. Но я верю, что в будущем лечение таких заболеваний, как БАС, будет возможно с помощью различных стволовых клеток и факторов роста.

Что такое БАС?

БАС, известная как болезнь Лу Герига, - заболевание мотонейронной группы, при которой по неизвестной причине развивается мышечная слабость и атрофия. Это быстро прогрессирующее заболевание нервной системы, встречающаяся в 6 случаях на 100 000 населения. Это относительно редкая болезнь. В Эстонии на данный момент может быть около 70 больных БАС, ежегодно диагностируется около 20-25 новых случаев.

У 60-70% болезнь начинается со спинальных явлений, т.е. возникает слабость одной руки или ноги и атрофия мышц. В остальных случаях речь идет о заболевании с бульбарным началом, в результате которого сначала возникают проблемы с речью и глотанием. Средний возраст при заболевании БАС составляет 55 лет (диапазон колеблется от 40 до 70).

Первым симптомом могут быть и внезапные спазмы мышц. До 35% больных в качестве первого симптома ощущали слабость верхней конечности, 30% - нижней и 30% проблемы с глотанием и речью. Речь становится шамкающей, голос тише. Признаком болезни бывает возникающее при питье и еде покашливание, зевота. До 2% больных обнаруживают слабость дыхательных мышц. Обычно проблемы с дыханием все же возникают на поздней стадии, когда исчезает речевая способность и появляется невозможность глотать. Когнитивные трудности возникают у 20-50% больных, в том числе синдром деменции встречается у 5% пациентов.

Причины возникновения заболевания до сих пор неясны, однако на основании различных исследований можно сказать, что болезнь с большей вероятностью появляется в пожилом возрасте, чаще у мужчин, чем у женщин, и у тех, в чьей семье она уже появлялась. В 90% случаев заболевание может появляться спорадически, т.е. возникать случайно, у 10% это семейная, т.е. генетическая форма.

Источник: ALS Eesti, невролог Клиники Тартуского университета Карин Ралльманн