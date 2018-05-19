Накануне вечером в результате стрельбы на автомобильной стоянке у школы в американском городе Джонсборо (штат Джорджия) один человек погиб и один получил ранение, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции округа Клейтон. По предварительным данным, речь идет о двух женщинах.