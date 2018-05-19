сб, 19.05.2018
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Видео: на выпускном в школе в США произошла стрельба Второй случай за сутки!

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ФОТО: John Amis / AP

Накануне вечером в результате стрельбы на автомобильной стоянке у школы в американском городе Джонсборо (штат Джорджия) один человек погиб и один получил ранение, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции округа Клейтон. По предварительным данным, речь идет о двух женщинах.

Сообщается, что стрельба раздалась около 21:30 по местному времени. Начальник местного подразделения полиции, отвечающего за безопасность учебных заведений, сообщил, что стрельбе предшествовала ссора между кем-то из участников выпускной церемонии, передает Newsru.

Ранее в пятницу в другом американском городе Санта-Фе (штат Техас) 17-летний учащийся Димитриос Пагуртис открыл огонь в школе. Он застрелил девять учеников и преподавателя.

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