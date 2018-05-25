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Ученые рассказали, чего лучше остерегаться при жарке шашлыка. Это может быть опасно!

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Шашлыки. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANDRES TEISS / PM/SCANPIX BALTICS

Ученые предупреждают, что с началом сезона шашлыков может увеличиться риск заболевания раком, поскольку рядом с мангалом человек может контактировать с канцерогенными веществами, которые с помощью дыма могут через кожу попасть в организм.

Китайские ученые выяснили: чтобы избежать вредного дыма, при жарке мяса стоит одеваться по возможности полностью, чтобы не было открытых участков тела, а после стоит сразу переодеться, поскольку канцерогенные вещества могут оставаться на одежде и позже «напасть» на человека.

Как сказано в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Science & Technology, химикаты, которые появляются во время приготовления мяса, очень легко могут попасть в организм человека, поэтому при жарке мяса лучше скрыться в доме и выходить на улицу только для поедания блюда.

Известно, что запах жареного мяса очень приятный, теперь мы знаем - это маска, за которой скрывается рак.

Когда мясо жарится при высокой температуре, из него выделяются ароматические углеводороды, которые могут вызвать генетические модификации в организме человека и в результате привести к заболеванию раком.

В основе исследования эксперимент, во время которого добровольцы или только стояли на разном расстоянии от мангала, или только ели пожаренное на нем мясо. После этого проверялась моча людей.

В результате выяснилось, что не только у тех людей, которые ели мясо, были канцерогенные вещества в моче, но и у тех, кто стоял рядом с мангалом.

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