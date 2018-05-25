Ученые рассказали, чего лучше остерегаться при жарке шашлыка. Это может быть опасно!

Китайские ученые выяснили: чтобы избежать вредного дыма, при жарке мяса стоит одеваться по возможности полностью, чтобы не было открытых участков тела, а после стоит сразу переодеться, поскольку канцерогенные вещества могут оставаться на одежде и позже «напасть» на человека.

Как сказано в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Science & Technology, химикаты, которые появляются во время приготовления мяса, очень легко могут попасть в организм человека, поэтому при жарке мяса лучше скрыться в доме и выходить на улицу только для поедания блюда.

Известно, что запах жареного мяса очень приятный, теперь мы знаем - это маска, за которой скрывается рак.

Когда мясо жарится при высокой температуре, из него выделяются ароматические углеводороды, которые могут вызвать генетические модификации в организме человека и в результате привести к заболеванию раком.

В основе исследования эксперимент, во время которого добровольцы или только стояли на разном расстоянии от мангала, или только ели пожаренное на нем мясо. После этого проверялась моча людей.