Кампания "А я не боюсь вмешаться" призывает помочь жертвам насилия в близких отношениях

По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны Кристы Аас, внести свой вклад в борьбу с насилием в близких отношении – это обязанность каждого человека.

"Ни одна жертва насилия в близких отношениях не должна чувствовать, что он или она остались один на один со своей проблемой. В 2017 году нам поступило больше сообщений о насилии в близких отношений, чем в позапрошлом году. Жертвы насилия в близких отношениях все смелее сообщают об этом в полиции, но до сих пор есть много случаев, которые для нас так и остаются неизвестными. Насилие – это проблема не одного человека, а всего общества. Если вы сосед, случайный прохожий, родственник, друг, коллега, продавец местного магазина, сообщите полиции о том, если вы подозреваете, что кто-то может быть жертвой насилия в близких отношений и нуждается в помощи. Поддержите человека, чтобы он обратился за помощью. Это не будет неуместным вторжением в чью-то частную жизнь, это может спасти чью-то жизнь", – сказал Криста Аас.

Число случаев насилия в стенах дома вырастает во время праздников, так как в праздники зачастую употребляется алкоголь. На вызовы, связанные с насилием в близких отношениях, полицейские выезжают чаще всего на выходных и в вечернее время. В прошлом году полиция получала в сутки в среднем 40 информационных сообщений и сообщений о преступлениях, связанных с насилием в близких отношениях. В трети случаев жертвой или свидетелем насилия в близких отношениях был ребенок.

"Для ребенка дом должен быть самым безопасным местом, а обязанность родителя – защитить своего ребенка от насилия. Семейное насилие – это травма, которую ребенок несет в себе долгие годы. Велика вероятность и того, что жертва насилия в близких отношениях в будущем будет вести себя так же по отношению к другим людям. Ребенка, попавшим в такую ситуацию, надо поддержать, чтобы жертва не превратилась сама в агрессора", – добавила Аас.

Значимость быстрого вмешательства и необходимость оказания жертве поддержки показал пилотный проект, который проводился Пярну с декабря по март. Проект доказал, что консультирование жертв насилия в близких отношениях необходимо и дает результаты.

По всей Эстонии в 2017 году было зарегистрировано 2632 преступлений, связанных с насилием в близких отношениях. Почти 40% жертв за последние пять лет становились жертвами насилия в близких отношения неоднократно. Типичный агрессор, применяющий насилие в близких отношения, это мужчина 27–47 лет, с основным, средним или средним профессиональным образованием, типичная жертва – это женщина 25–46 лет со средними образованием.

"А я не боюсь вмешаться" – это часть кампании "А Я" ("Aga Mina"), которая идет на протяжении 2018 года, чтобы жизнь следующих поколений была более здоровая и безопасная.

Как можно вмешаться?

Например, если вы слышите из соседней квартиры вопли, брань, крики о помощи, либо видите, что по отношении к кому-то применяется насилие, позвоните по короткому номеру тревоги 112.

Человек, применяющий насилие, может в такой ситуации напасть и на постороннего, поэтому не всегда следует самому физически вмешиваться в ссору.

Если знаете кого-то, кто является жертвой насилия в близких отношениях, поговорите на эту тему. Помогите жертве понять, что жертва не виновата в сложившейся ситуации.

Поддержите жертву, чтобы человек смело обратился в полицию, в службы помощи жертвам, центр поддержи женщин или к врачу, если надо зафиксировать следы физического насилия.

Не надо давать ситуации оценку, помогите жертве найти необходимые контакты и помощь!