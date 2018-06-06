В Кейла снесут самый старый в городе детский сад Miki

По словам мэра Кейла Энно Фелса, строительство нового детского сада необходимо для растущего города. «Старое здание детского сада Miki амортизировано и не отвечает сегодняшним требованиям. В этой ситуации более нет смысла в реконструкции, поскольку невозможно разумными вложениями выполнить требования по пожарной безопасности и низким энергозатратам. Новое здание для детского сада необходимо, так как город растет. Кейла — это прекрасное место для семей. Здесь все находится в шаговой доступности, а транспортная связь со столицей очень хорошая и поэтому многие молодые семьи выбирают своим городом именно Кейла», - сказал мэр.

Как отмечает вице-мэр Тимо Суслов, новое здание будет иметь свое лицо и специально спроектировано для зоны городской ценностной застройки. «В этом регионе повышенные требования к внешнему виду домов и поэтому тщательно продуман выбор строительных материалов для отделки нового детского сада. Например, экраны солнцезащиты, стены здания, выходящие из кровельной конструкции и использование кровельного материала в отделке внешних стен» - рассказывает Суслов об особенностях нового здания. Он добавляет, что для всей территории детского сада запланировано новое озеленение, чтобы выполнялась важная функция обучения детей во дворе детского сада.

Здание детского сада спроектировано архитектором Вильве Енно из Esplan OÜ. Договор на возведение здания был заключен с предприятием Haart Ehitus, и первым в череде работ станет снос старого строения. Строительство нового здания начнется в середине июля.

Miki - самый старый детский сад в Кейла: он отметил в мае свое 72-летие. В этом детском саду сделан акцент на изучение природоведения, а также взято направление по изучению изобразительного искусства. Miki также входит в сеть детских садов, продвигающих идеи здоровья.