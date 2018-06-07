Поскольку в связи с дорожными работами с начала рабочего дня 13 июня до конца рабочего дня 13 июля закрывается для движения транспорта в сторону центра города участок Палдиского шоссе между дорогой, соединяющей шоссе с улицей Ыйсмяэ и перекрестком Хааберсти, временно меняется и местонахождение остановки Синилилле, передает Раэпресс.