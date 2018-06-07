Автобусная остановка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Поскольку в связи с дорожными работами с начала рабочего дня 13 июня до конца рабочего дня 13 июля закрывается для движения транспорта в сторону центра города  участок Палдиского шоссе между дорогой, соединяющей шоссе с улицей Ыйсмяэ и перекрестком Хааберсти, временно меняется и местонахождение остановки Синилилле, передает Раэпресс.

На указанный промежуток времени остановка автобусов линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 Синилилле переносится на одноименную остановку на внутренней дуге Ыймяэского круга.