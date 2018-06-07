Изменится место одной из столичных остановок
7 июня 2018 г., 15:25
Поскольку в связи с дорожными работами с начала рабочего дня 13 июня до конца рабочего дня 13 июля закрывается для движения транспорта в сторону центра города участок Палдиского шоссе между дорогой, соединяющей шоссе с улицей Ыйсмяэ и перекрестком Хааберсти, временно меняется и местонахождение остановки Синилилле, передает Раэпресс.
На указанный промежуток времени остановка автобусов линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 Синилилле переносится на одноименную остановку на внутренней дуге Ыймяэского круга.