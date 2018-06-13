Могерини: ЕС решительно настроен сохранить ядерную сделку с Ираном

"Речь идет об усилиях, направленных на ядерное нераспространение, которые должны продолжаться. Мы решительно настроены сохранить это соглашение - и в интересах самих США тоже. Сохранение этого соглашения фундаментально для нашей общей безопасности. Для безопасности Европы, Соединенных Штатов, всего Ближнего Востока", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, "на Европейском союзе лежит ответственность: мы должны рассказать нашим партнерам в остальном мире, как сохранить одну из еще функционирующих опор этой архитектуры ядерного нераспространения". "Ее поддержка была подтверждена другими участниками подписания ядерного соглашения - Францией, Германией, Соединенным Королевством, Россией и Китаем", - напомнила Могерини.

Если не сберечь сделку с Ираном, считает она, риски ввергнуться в спираль ядерного распространения и оказаться на грани конфликта становятся еще более реальными. Она призвала задуматься о том, сколь опасной может стать ситуация без ядерного соглашения.

Только с его помощью можно будет, пусть даже это непросто, продолжать оказывать давление на Иран.

"Ядерное соглашение никогда не имело целью решить все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в наших отношениях с Ираном. Наоборот, и это было ясно с самого начала", - отметила Могерини, добавив, что таковым изначально был и мандат на переговоры, который соблюдался.

"Тем не менее, сам факт достижения такого соглашения открыл окно, которое позволяет нам затрагивать другие вопросы, не имеющие ничего общего с ядерной программой. И это вопросы, которые нас беспокоят, которые для нас так же важны, как и для американцев. Это вопросы, не охватываемые ядерным соглашением, но о которых, тем не менее, надо говорить. И мы думаем, что сможем лучше затрагивать эти вопросы, сохраняя ядерное соглашение с Ираном, а не разрушая его", - продолжила глава европейской дипломатии.

Она уточнила, что речь идет об обсуждении программы баллистических ракет, региональных проблем, прав человека в рамках политического диалога высокого уровня ЕС-Иран. То, что на этих направлениях остаются проблемы с Ираном, никогда не было секретом. "Но эти вопросы не связаны с реализацией ядерного соглашения. И поднимать эти вопросы без ядерного соглашения будет не просто - наоборот", - убеждена Могерини.

При этом она сослалась на опыт, свидетельствующий о том, что говорить с Тегераном об этих проблемах стало возможным именно после заключения ядерной сделки.

"Если исчезнет ядерное соглашение, станет труднее поднимать эти неядерные вопросы", - полагает высокий представитель ЕС, отмечая, что никто не заинтересован в закрытии каналов общения.