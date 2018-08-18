Ущерб в 8000 евро: отпуск члена горсобрания начался с неприятностей

Сюльд сообщил о случившемся в Facebook и сказал журналисту Sakala, что ночевал в Пярну в доме на улице Каруселли одну ночь.

«Отмечали с семьей день рождения жены. Утром проснулись до семи утра, чтобы сесть на автобус и поехать в Ригу, когда обнаружили кражу», - рассказал Сюльд.

Воры унесли четыре ноутбука: два из них - MacBook Air и Pro, а другие два - Lenovo X430 и T240. Также пропали два жестких диска: Seagate Backup Disk hõbe и Western Digital HDD.

«Камеры, ключи от машины — все прочее осталось. Компьютеры, деньги и золото, а также мои шорты пропали», - утверждает Сюльд. Полиция оценила ущерб в 8000 евро, добавил Сюльд.

Заявление в полицию подано.

Сюльд сказал, что его близкие отправились в полицию давать показания, а он утром уехал в Италию отдыхать.

Он не смог сказать, как у воров получилось проникнуть в дом пока все спали: «Мы спали на верхнем этаже. Точно не уверен, была ли дверь закрыта или открыта».