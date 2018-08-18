Сб, 18.08.2018
"По этой теме невозможно добиться консенсуса и невозможно проехать по русским катком" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Ущерб в 8000 евро: отпуск члена горсобрания начался с неприятностей

Ущерб в 8000 евро: отпуск члена горсобрания начался с неприятностей

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Raha. Foto on illustreeriv.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Ночью у отправившегося в Пярну отмечать знаменательную дату члена горсобрания Вильянди Криса Сюльда и у его близких украли имущества на тысячи евро.

Сюльд сообщил о случившемся в Facebook и сказал журналисту Sakala, что ночевал в Пярну в доме на улице Каруселли одну ночь.

«Отмечали с семьей день рождения жены. Утром проснулись до семи утра, чтобы сесть на автобус и поехать в Ригу, когда обнаружили кражу», - рассказал Сюльд.

Воры унесли четыре ноутбука: два из них - MacBook Air и Pro, а другие два - Lenovo  X430 и T240. Также пропали два жестких диска: Seagate Backup Disk hõbe и Western Digital HDD.

«Камеры, ключи от машины — все прочее осталось. Компьютеры, деньги и золото, а также мои шорты пропали», - утверждает Сюльд. Полиция оценила ущерб в 8000 евро, добавил Сюльд.

Заявление в полицию подано.

Сюльд сказал, что его близкие отправились в полицию давать показания, а он утром уехал в Италию отдыхать.

Он не смог сказать, как у воров получилось проникнуть в дом пока все спали: «Мы спали на верхнем этаже. Точно не уверен, была ли дверь закрыта или открыта».

Сюльд сказал, что его отпуск начался довольно трудно, но он надеется на хорошую работу пярнуской полиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ