Мадисон: РФ позиционирует себя как преемница СССР, она несет ответственность за оккупацию

«Я думаю, что это очень верное начинание. Оккупация принесла большой экономический и моральный ущерб. Не говоря уже о жертвах, которые были депортированы в Сибирь. Поскольку Российская Федерация позиционирует себя как официальная преемница Советского Союза, она несет ответственность и за оккупацию. Сейчас обоснование России очень постыдно, будто „Советский Союз внес вклад в строительство нашей экономики и инфраструктуры“. Самым объективным сравнением для этого огромного ущерба будет сравнение Эстонии и Финляндии в 1939 году, то есть до оккупации, и в 1991 году, когда мы освободились. Этот урон длительностью в 50 лет был катастрофическим, последствия которого мы еще долго будем чувствовать. Наиболее ясно это ощущается на нашем более низком уровне зарплат по сравнению с Финляндией».