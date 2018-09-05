73-летнему педофилу отказали в досрочном освобождении

Хотя досрочное освобождение Перходцева было поддержано как тюрьмой, так и прокурором, по оценке суда, оно не оправдано и не соответствуют интересам защиты правопорядка, сообщает портал rus.err.ee .

В 2016 году по совокупности преступлений Вячеслав Переходцев был приговорен к шести годам тюрьмы, но поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то ему было назначено окончательное наказание в виде четырех лет тюрьмы.