Ср, 5.09.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • 73-летнему педофилу отказали в досрочном освобождении

73-летнему педофилу отказали в досрочном освобождении

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: ADEM ALTAN/AFP/Scanpix

Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении 73-летнему Вячеславу Переходцеву, отбывающему тюремное заключение за сексуальные преступления против детей. Он вступал в близость с девочками 12-15 лет, которые взамен получали деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны.

Хотя досрочное освобождение Перходцева было поддержано как тюрьмой, так и прокурором, по оценке суда, оно не оправдано и не соответствуют интересам защиты правопорядка, сообщает портал rus.err.ee.

В 2016 году по совокупности преступлений Вячеслав Переходцев был приговорен к шести годам тюрьмы, но поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то ему было назначено окончательное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Срок отбывания наказания истекает 3 ноября 2019 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ