73-летнему педофилу отказали в досрочном освобождении

Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении 73-летнему Вячеславу Переходцеву, отбывающему тюремное заключение за сексуальные преступления против детей. Он вступал в близость с девочками 12-15 лет, которые взамен получали деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны.
Хотя досрочное освобождение Перходцева было поддержано как тюрьмой, так и прокурором, по оценке суда, оно не оправдано и не соответствуют интересам защиты правопорядка, сообщает портал rus.err.ee.
В 2016 году по совокупности преступлений Вячеслав Переходцев был приговорен к шести годам тюрьмы, но поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то ему было назначено окончательное наказание в виде четырех лет тюрьмы.
Срок отбывания наказания истекает 3 ноября 2019 года.