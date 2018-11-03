В Нарве появится первый СПА-центр

ТОО «TiTo Arhitektid» сейчас проектирует пристройку к отелю «Нарва», которая до сих пор стояла без дела. После реконструкции в ней должны появиться водно-банный центр, wellness-центр, ресторан, кафе, конференц-центр и номера, благодаря которым число мест в отеле, который сейчас рассчитан на сто мест, удвоится. Таким образом, отель «Нарва» станет крупнейшим в городе.

«Наша статистика показывает, что спрос на размещение в Нарве растет независимо от сезона. Отличие в том, что летом приезжает больше туристов, а в низкий сезон — бизнес-клиентов или посетителей мероприятий», — отметил руководитель отеля Михаил Дузенко.

Точная стоимость расширения отеля станет известна после завершения проектирования, но ориентировочно размер инвестиции составит около трех миллионов евро. Строительные работы планируется выполнить в течение двух лет.

Под водно-банный центр на первом этаже отводится около тысячи квадратных метров. «Это совсем не мало. В центре должны появиться минимум пять разных бань плюс бассейны. В этом смысле спа-центр будет стандартным, но можно предположить, что оформители предложат что-нибудь интересное и уникальное в плане дизайна», — сказал Дузенко.

Двери будущего водно-банного центра будут открыты как для гостей отеля, так и для местных жителей, которые пока наслаждаются спа-удовольствиями в соседнем городе Нарва-Йыэсуу. По оценке Дузенко, спа-комплекс нужен обеим группам клиентов и близость Нарва-Йыэсуу не оставит их водно-банный центр без посетителей.

«В отеле «Нарва» останавливается относительно много бизнес-клиентов, которые приезжают в наш регион работать, но хотят делать это в комфортных условиях, чтобы после работы имелась возможность качественно провести время — к примеру, в банном центре. Именно им гораздо удобнее ночевать в Нарве, где вся инфраструктура в одном месте. Также Нарва — лучшее место для посетителей различных мероприятий — их у нас становится все больше».

Дузенко добавил, что если понаблюдать за заполняемостью спа-отелей Ида-Вирумаа через электронные каналы — к примеру, через систему бронирования booking.com, — то можно увидеть, что в особенности на выходных спрос нередко превышает предложение. «И, в конце концов, очевидно, что нарвитянам было бы гораздо удобнее посещать спа в родном городе, а не выезжать с этой целью за его пределы».

Нарвский консультант по туризму Ольга Черемушкина считает, что свой водно-банный центр в приграничном городе обязательно должен быть.

«Клиенты, в том числе те, кто приезжают по работе, предполагают, что в отеле есть какой-нибудь аквакомплекс. Поскольку для отеля «Нарва» строительство водно-банного центра — приоритет, то это даст им преимущество в глазах клиентов», — считает специалист по туризму.

В этом году в создание водных развлечений или расширение уже существующих возможностей инвестировали несколько ида-вируских отелей. Расположенный в Нарва-Йыэсуу отель «Liivarand» открыл свой спа-центр весной. Он включает в себя гидромассажный бассейн, соляной бассейн, две просторные бани и отдельную детскую зону с бассейном и игрушками.