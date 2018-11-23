В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»

Как сообщает агентство, стрельба произошла на распродаже в Riverchase Galleria в городе Гувер. Точное количество пострадавших и их состояние пока неизвестно. По информации полиции, стрелок был ликвидирован на месте. О мотивах мужчины не сообщается, пишет lenta.ru.

В то же время WSFA 12 News сообщает о четырех пострадавших. По словам очевидцев, в здании были слышны два залпа, затем после паузы выстрелы раздались снова.

В Twitter-аккаунте Гувера говорится, что место происшествия находится под контролем полиции. Жителей просят не приближаться к торговому центру.