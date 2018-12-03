На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовики, движение нарушено
3 декабря 2018, 18:32
Сегодня вечером в Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Кыркюла столкнулись два грузовика, авария нарушила движение, передает Postimees.
Сегодня около 17 вечера сообщили об аварии на 132-ом километре шоссе Таллинн-Нарва, волость Виру-Нигула, деревня Кыркула. По первоначальным данным, столкнулись два грузовика, в ходе столкновения один из них вылетел в кювет.
Попавший в аварию грузовик остался на дороге и серьезно нарушил движение в одном направлении, сейчас на месте происшествия движение регулирует полиция.
При столкновении грузовиков никто из людей не пострадал.