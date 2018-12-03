Пн, 3.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовики, движение нарушено

На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовики, движение нарушено

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня вечером в Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Кыркюла столкнулись два грузовика, авария нарушила движение, передает Postimees.

Сегодня около 17 вечера сообщили об аварии на 132-ом километре шоссе Таллинн-Нарва, волость Виру-Нигула, деревня Кыркула. По первоначальным данным, столкнулись два грузовика, в ходе столкновения один из них вылетел в кювет.

Попавший в аварию грузовик остался на дороге и серьезно нарушил движение в одном направлении, сейчас на месте происшествия движение регулирует полиция.

При столкновении грузовиков никто из людей не пострадал.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ