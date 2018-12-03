На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовики, движение нарушено

Сегодня около 17 вечера сообщили об аварии на 132-ом километре шоссе Таллинн-Нарва, волость Виру-Нигула, деревня Кыркула. По первоначальным данным, столкнулись два грузовика, в ходе столкновения один из них вылетел в кювет.