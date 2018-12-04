Эстонка вошла в список самых влиятельных людей Европы

«Ежегодно Politico составляет список из 28 человек, которые в предстоящем году будут формировать политическую жизнь в Европе, - пишет портал. - На этот раз мы поступили немного иначе. Помимо того, что мы отдали первое место лидеру итальянских правых Маттео Сальвини, мы разделили остальных 27 человек на три категории: на деятелей, мечтателей и подрывников.

К категории деятелей отнесли девять человек, четвертое место среди них заняла Хели Тийрмаа-Клаар - дипломатический представитель эстонского МИД с особыми полномочиями в сфере кибербезопасности. «Хели Тийрмаа-Клаар хочет написать правила киберконфликтов. Являясь первым эстонским дипломатом в сфере кибербезопасности, она стоит на передовой линии в борьбе за то, что государства могут и не могут делать в киберпространстве. Ее амбиции: остановить военные преступления и атаки в интернете со стороны подавляющих правительств и обеспечить, чтобы они не могли использовать международное право для препятствования свободному распространению информации», - пишет Politico.

Тийрмаа-Клаар начала работу дипломатическим представителем в сфере кибербезопасности 3 сентября. Ее главные задачи - формирование эстонской политики, касающейся кибербезопасности, обеспечение ее координированной реализации и содействие международному сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

В категорию деятелей, помимо эстонки, попали премьер-министр Испании Педро Санчес и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. В категории мечтателей четвертое место занял инициатор проекта туннеля между Таллинном и Хельсинки Петер Вестербака. А к так называемым подрывникам отнесли лидера британской оппозиции Джереми Корбина и министра внутренних дел Австрии Херберта Кикля.