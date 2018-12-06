Мясной прилавок. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Россияне страдают «продовольственным национализмом», предпочитая российские продукты иностранным. Однако статистика показывает, что они при этом плохо питаются, едят слишком много сахара и хлеба и переплачивают за продукты.

Россияне страдают «продовольственным национализмом», следует из мониторинга продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Продовольственный национализм» - это особое отношение к продукции, произведенной в своей стране, объясняет один из авторов доклада и директор Центра исследований РАНХиГС Александр Никулин. Такое отношение, по его словам, характерно в целом для многих стран, но в России оно приобретает оттенок недоверия к продуктам, произведенным в других государствах.

Такие выводы эксперты РАНХиГС сделали на основе опроса 1812 человек в 2017 году. Выяснилось, что 86% опрошенных предпочтут российский товар импортному, если они стоят одинаково. 73% респондентов уверены, что российские товары лучше по качеству, чем импортные.

Респонденты часто говорят, что зарубежная продукция отравлена химикатами и вообще опасна, приводит пример Никулин.