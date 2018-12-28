Тяжелая авария на скользкой дороге: столкнувшиеся машины раскидало, как кегли

В результате столкновения грузовик вылетел в кювет и завалился на бок. Легковушка тоже закончился свой путь в кювете, перевернувшись на крышу.

Работающий на месте происшествия старший смены юго-восточного полицейского участка Тарво Ныгесмяэ отметил, за рулем надо быть начеку, поскольку дороги скользкие. «Обстоятельства этой аварии устанавливаются, но, учитывая дорожные и погодные условия, водителям надо выбирать безопасную скорость передвижения, быть внимательными, держать дистанцию и избегать резких маневров и обгонов. В таком случае у водителя будет больше возможностей своевременно отреагировать на опасную ситуацию на дороге», - отметил он.