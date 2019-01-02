Ср, 2.01.2019
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  • Картина на месте пожара: установленный пожарными дымовой датчик сняли до возгорания

Картина на месте пожара: установленный пожарными дымовой датчик сняли до возгорания

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Дымовой датчик.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Спасательный департамент сообщил, что в первый день года в Выру горел двухэтажный жилой дом, в котором спасатели всего за несколько недель до пожара установили дымовой датчик, пишет Postimees.

1 января около 5.55 центр спасения получил вызов на вырускую улицу Окка, где горели веранда, торцевая стена и крыша двухэтажного жилого дома. В момент возгорания в доме находились четыре человека, которые выбрались на улицу своими силами. Один из них надышался дымом и нуждался в помощи работников скорой помощи. Пожар потушили к 8.52.

Причина возгорания устанавливается. Спасатели всего пару недель назад навещали жителей этого дома, им рассказали о пожарной безопасности и установили в помещении дымовой датчик. К сожалению, выяснилось, что датчик сорвали с потолка и он исчез.

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