Картина на месте пожара: установленный пожарными дымовой датчик сняли до возгорания

1 января около 5.55 центр спасения получил вызов на вырускую улицу Окка, где горели веранда, торцевая стена и крыша двухэтажного жилого дома. В момент возгорания в доме находились четыре человека, которые выбрались на улицу своими силами. Один из них надышался дымом и нуждался в помощи работников скорой помощи. Пожар потушили к 8.52.