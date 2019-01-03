Фото: космический зонд впервые приземлился на темной стороне Луны

«В 11:40 (по местному времени, 5:40 по Эстонии) камера С сняла первое в мире изображение обратной стороны Луны крупным планом и отправила его на Землю. На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.