Чт, 3.01.2019
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Фото: космический зонд впервые приземлился на темной стороне Луны

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Луна. Фото иллюстративное.

ФОТО: Albert Garnelis / Albert Garnelis/TASS

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало фотографии, сделанные космическим аппаратом «Чанъэ-4» при посадке на обратную сторону Луны. Об этом сообщается на сайте ​управления.

«В 11:40 (по местному времени, 5:40 по Эстонии) камера С сняла первое в мире изображение обратной стороны Луны крупным планом и отправила его на Землю. На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

Китайский зонд впервые в истории совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Он должен собрать данные о геологическом строении спутника Земли, составе лунного грунта, а также провести ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

Космический аппарат «Чанъэ-4» запустили 8 декабря с космодрома Сичан. За передачу сигнала с зонда отвечает спутник-ретранслятор «Цюэцяо».

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