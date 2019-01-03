Фото: космический зонд впервые приземлился на темной стороне Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало фотографии, сделанные космическим аппаратом «Чанъэ-4» при посадке на обратную сторону Луны. Об этом сообщается на сайте управления.
«В 11:40 (по местному времени, 5:40 по Эстонии) камера С сняла первое в мире изображение обратной стороны Луны крупным планом и отправила его на Землю. На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.
What does the far side of the moon look like?— XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.
China's Chang'e-4 probe gives you the answer.
It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU
Китайский зонд впервые в истории совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Он должен собрать данные о геологическом строении спутника Земли, составе лунного грунта, а также провести ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.
Космический аппарат «Чанъэ-4» запустили 8 декабря с космодрома Сичан. За передачу сигнала с зонда отвечает спутник-ретранслятор «Цюэцяо».