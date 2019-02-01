Остановили собаку электрошоком: полиция пошла на крайние меры, чтобы спасти жительницу Таллинна

Сегодня в 16.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне на улице Тяхеторни в саду частного дома на людей напала собака. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли женщину в беспомощном состоянии, на которую продолжала нападать собака. Животное было агрессивным и в отношении прибывших полицейских и сотрудников скорой помощи.