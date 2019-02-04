Продажи квартир упали по всей Эстонии

Всего в Таллинне было совершено 750 сделок, общая стоимость которых составила 83,4 миллиона евро. Годом ранее в это же время было заключено 809 сделок на сумму около 84,4 миллиона. В декабре в Таллинне было заключено 753 сделки купли-продажи на сумму 87,9 миллиона.

Всего в январе за пределами Таллинна было заключено 843 сделки на сумму 38,3 миллиона евро. Годом ранее их было совершено 889 на сумму в 41,1 миллиона.

Цены несколько выросли

Средняя цена квадратного метра в таллиннской квартире выросла в январе по сравнению с январем прошлого года на 6,6% до 1932 евро.

По сравнению с декабрем средняя цена квадратного метра выросла на 0,08%. Медианная цена квадратного метра выросла в Таллинне за год до 1878 евро, а за месяц – на 1%.

В то же время в Эстонии, за пределами столицы, средняя цена квадратного метра в январе упала в годовом сравнении до 757 евро, т.е. на 3,5%, а по сравнению с декабрем – на 14,3%.