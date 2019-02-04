"Я сделаю так, что ты потеряешь работу": каждое пятое обращение в Трудовую инспекцию оказывается ложью

Поступившая в Трудовую инспекцию жалоба, в которой говорилось, что сотрудники тартуской фирмы по ремонту автомобилей во время работы употребляли алкоголь, оказалось ложью. Более того, это сообщение оказалось злонамеренной клеветой, целью которой было лишить работы одного из сотрудников, передает Majandus.
В середине января Трудовая инспекция отправила в тартускую фирму Sam Autoremont OÜ письмо, в котором извещала предприятие о том, что, согласно поступившей информации, работники фирмы были восьмого января пьяны.
"Принимая во внимание то, что работа сотрудников связана с соответствующими устройствами, механизмами, химикатами и так далее, работа в состоянии опьянения может представлять опасность для жизни, здоровья и имущества как коллег и самого человека, так и клиентов. Работодатель должен принять все возможные предусмотренные законом меры, чтобы свести на нет производственные риски, таким образов защитив жизнь и здоровье сотрудника", - написала инспекция.
Руководитель сервиса по ремонту автомобилей Сигмар Суле сказал, что получив письмо, сразу позвонил в инспекцию и выяснил, откуда и от кого было получено это сообщение. "У нас охранные системы фирмы G4S, и я просмотрел все видео с камеры наблюдения, чтобы понять, что происходит", - сказал он. Сообщение удивило Суле, поскольку он сам был на работе в тот день и не видел ничего странного в поведении сотрудников. "В тот день у нас было только два клиента. Позвонил им тоже, спросил, были ли проблемы с работниками. Они ничего не знали", - сказал Суле. Трудовая инспекция также не могла помочь, поскольку они попробовали найти автора сообщения, однако он больше не брал трубку.
Затем Суле обратился к сотрудникам. "Мы узнали, что у одного из работников в Рождество были разногласия с другом и тот затаил на него злобу. Он сказал нашему сотруднику, что теперь сделает так, чтобы он остался без работы. Конечно, это неимоверная чушь! Видимо, этот друг из-за обиды обратился в Трудовую инспекцию", - сказал Суле.
Трудовая инспекция не может игнорировать подобные сообщения, особенно в том случае, когда благополучие сотрудников и клиентов может быть в опасности, однако несерьезных сообщений поступает много. "Могу сказать, что около 20% поступающих нам обращений и жалоб оказываются неуместными", - сказала пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель.