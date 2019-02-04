"Я сделаю так, что ты потеряешь работу": каждое пятое обращение в Трудовую инспекцию оказывается ложью

В середине января Трудовая инспекция отправила в тартускую фирму Sam Autoremont OÜ письмо, в котором извещала предприятие о том, что, согласно поступившей информации, работники фирмы были восьмого января пьяны.

"Принимая во внимание то, что работа сотрудников связана с соответствующими устройствами, механизмами, химикатами и так далее, работа в состоянии опьянения может представлять опасность для жизни, здоровья и имущества как коллег и самого человека, так и клиентов. Работодатель должен принять все возможные предусмотренные законом меры, чтобы свести на нет производственные риски, таким образов защитив жизнь и здоровье сотрудника", - написала инспекция.

Руководитель сервиса по ремонту автомобилей Сигмар Суле сказал, что получив письмо, сразу позвонил в инспекцию и выяснил, откуда и от кого было получено это сообщение. "У нас охранные системы фирмы G4S, и я просмотрел все видео с камеры наблюдения, чтобы понять, что происходит", - сказал он. Сообщение удивило Суле, поскольку он сам был на работе в тот день и не видел ничего странного в поведении сотрудников. "В тот день у нас было только два клиента. Позвонил им тоже, спросил, были ли проблемы с работниками. Они ничего не знали", - сказал Суле. Трудовая инспекция также не могла помочь, поскольку они попробовали найти автора сообщения, однако он больше не брал трубку.

Затем Суле обратился к сотрудникам. "Мы узнали, что у одного из работников в Рождество были разногласия с другом и тот затаил на него злобу. Он сказал нашему сотруднику, что теперь сделает так, чтобы он остался без работы. Конечно, это неимоверная чушь! Видимо, этот друг из-за обиды обратился в Трудовую инспекцию", - сказал Суле.